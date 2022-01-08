Рециркуляція повітря в салоні авто: для чого потрібен режим

У кліматичної системи сучасного авто може бути багато функцій, але є одна, яка без перебільшення життєво важлива для усього екіпажу. Мова про режим рециркуляції повітря, який насправді відповідає не лише за якість атмосфери в салоні, повідомляє 24 Канал.

Цю кнопку (яка тепер не завжди є реальною кнопкою) зазвичай називають рециркуляція, хоча насправді правильніше буде назвати її перемикачем каналів забирання повітря до салону. Дія кліматичної установки автомобіля базується на розповсюдженні по салону потоків повітря: підігрітого узимку, охолодженого влітку або просто свіжого вуличного повітря, коли відфільтрованого, а коли й ні – в залежності від наявності салонного фільтра на вході.

В більшості сучасних автомобілів рециркуляція вмикається кнопкою. Раніше були поширені важелі та повзунки

Для всіх трьох випадків автомобіль може забирати повітря або з вулиці, або з салону, і часто ця обставина є принциповою. Режимом рециркуляції називають схему, коли повітря для “пічки”, кондиціонера або для вентиляції забирається з салону.

Коли рекомендовано режим рециркуляції повітря:

Коли попереду їде машина, що видає велику кількість вихлопних газів. Важливо саме вчасно перейти на забирання повітря з салону, щоб вентилятор не встигнув засмоктати порцію смердючого вихлопу – адже провітрити інтер’єр вдасться лише після обгону забруднювача повітря. Строго кажучи, цей пункт не обов’язковий для водіїв сучасних автомобілів з ефективними вугільними фільтрами салонного повітря.

Коли автомобіль їде курною дорогою, або, наприклад, рухається ділянкою, поряд з якою йде ремонт або працює сільгосптехніка. Сучасні салонні фільтри можуть захистити пасажирів від куряви, але ж, натиснувши кнопку, можна трохи зекономити ресурс фільтра.

Навіть якщо в машині є салонний фільтр, перед в’їздом у хмару куряви краще ввімкнути режим рециркуляції

Коли хочеться швидко прогріти (або охолодити) салон. Щоб теплообмінник опалювача нагрівав не морозне вуличне повітря, а вже підігріте повітря з салону, треба натиснути “рециркуляцію”. Те саме стосується охолодження салону кондиціонером влітку. Причому іноді радять взагалі використовувати “кондишен” виключно при натиснутій кнопці рециркуляції. Це не зовсім правильно, але про зворотній бік цієї кнопки ми пишемо нижче.

Попри всі корисні сторони режиму забору повітря з салону, його не можна використовувати весь час. І на те є кілька важливих причин.

Чому треба іноді вимикати рециркуляцію

Взимку в режимі рециркуляції неодмінно запотіють вікна, суттєво обмеживши поле зору водія. Причому це може статися настільки швидко, що водій не встигне розібратися, у чому справа, і зреагувати.

Запотівання вікон – справжній ворог водія: через увімкнену рециркуляцію видимість критично погіршується. Не забувайте вимикати цей режим

Небезпека зимового запотівання ще й утому, що волога на склі може замерзнути, і на відтаювання цього інію доведеться витрачати час і пальне. Та й в літню пору, наприклад, під час дощу, при закритій засувці забирання зовнішнього повітря вікна можуть раптом запотіти. Нарешті, якщо пасажирів в машині надовго позбавити доступу свіжого повітря, вони можуть відчути легке кисневе голодування – втому, сонливість. А це небезпечно для водія, який повинен бути постійно сконцентрованим.

Сприяє запотіванню скла у режимі рециркуляції велика кількість пасажирів у машині, особливо, якщо вони нетверезі або просто багато говорять. Майте на увазі, що навіть при вимкнений рециркуляції вікна можуть потіти – з тієї причини, що салонний фільтр повітря забився і не пропускає через себе до інтер’єру потрібну кількість свіжого повітря. Тож за чистотою фільтра треба слідкувати, адже іноді він потребує заміни раніше, ніж настає час планового ТО.

Щоб повернути спітнілому склу прозорість, буває замало перемкнути забирання повітря “на вулицю”. Для прискорення справи треба увімкнути кондиціонер, а за його відсутності – прочинити кілька вікон, аби організувати течію повітря ззовні.

В сучасних авто є кнопка прискореного розпотівання лобового скла: активується його інтенсивний обдув, кондиціонер та електропідігрів (за наявності)

В багатьох сучасних автомобілях включення та відключення режиму рециркуляції у деяких випадках беруть на себе кнопки прискореного розпотівання (інтенсивного обдуву) лобового скла. Разом із спрямуванням основного потоку повітря на лобове скло ця кнопка автоматично активує кондиціонер, який сушить повітря і вікна.

Рекомендація:

Сідаючи за руль автомобіля, особливо чужого, незнайомої моделі, водій має знати, як активізувати режим рециркуляції. Адже лобове скло може запотіти несподівано – наприклад, після в’їзду у смугу туману, потрапляння у грозовий шквал тощо. І якщо лобове скло раптом стане непрозорим на швидкості, часу на пошуки тієї самої кнопки може вже не знайтися. Тим більше, що на деяких надто “осучаснених” моделях рециркуляцію треба вмикати через меню сенсорного дисплея.