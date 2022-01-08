Держдеп спростував інформацію про відведення військ зі Східної Європи
Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що є помилковою інформація про відведення військ РФ зі Східної Європи, повідомляє Українська правда.
"Неточна інформація, що адміністрація розробляє варіанти відведення військ США у Східній Європі в рамках підготовки до переговорів з Росією наступного тижня", – заявив Прайс.
Прайс уточнив, що Штати "дали зрозуміти, що якщо Росія вторгнеться в Україну", вони готові до посилення захисту разом із НАТО.
Повідомлялося, що США готові обговорювати з Росією скорочення військ та навчань у Східній Європі, якщо вона також погодиться скоротити свої сили.