Захарова назвала "хамськими" слова Блінкена про російських військових

У Москві різко відреагували на зауваження голови Держдепу про те, що якщо у будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти, повідомляє Корреспондент.

Представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен "у типовій для себе хамській манері" пожартував про події в Казахстані. Так Захарова прокоментувала заяву Блінкена про введення військ ОДКБ до країни Telegram.

"Коли у твоєму будинку опинилися росіяни, їх буває складно змусити піти", - сказав Блінкен, відповідаючи на запитання про заклик президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва ввести до країни війська ОДКБ.

"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі наступне: коли у твоєму будинку опинилися американці, буває складно залишитися живими, не бути пограбованим чи згвалтованим", - написала Захарова у відповідь на висловлювання Блінкена .

Нагадаємо, російські військові продовжують прибувати до Казахстану для придушення протестів та заворушень. Напередодні в Міноборони РФ заявили, що понад 75 літаків ВКС РФ цілодобово перекидають підрозділи російського контингенту.