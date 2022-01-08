Названі 10 авто та SUV, які дорожчатимуть у 2022 році
Автомобільний ринок у всьому світі лихоманить через дефіцит, спровокований нестачею мікрочипів. Експерти вивчили статистику та проаналізували ціни на ринку вживаних авто та представили список найбільш популярних моделей, повідомляє Обозреватель.
Аналітики з американської компанії Hagerty опублікували список топ 10 машин, які подорожчають у цьому році. Крім добре відомих моделей, яких традиційно мають високий попит у шанувальників, у список потрапили машини, інтерес до яких став несподіванкою для фахівців.
Отже, на думку експертів Hagerty, цього року з гарним прибутком свої авто зможуть продати власники:
- 1963-1967 Mercedes-Benz 230SL
- 1965-1970 Cadillac DeVille
- 1966-1967 Pontiac GTO
- 1969-1974 Ferrari 246 Dino
- 1975-1993 Volvo 245
- 1979-1985 Mazda RX-7
- 1983-1997 Land Rover Defender
- 1985-1995 Suzuki Samurai
- 1992-1995 Porsche 968
- 2008-2012 Tesla Roadster
Як відзначають аналітики, якщо попит на Mercedes 230SL Pagoda, Ferrari 246 Dino та Pontiac GTO традиційно високий, то поява у списку моделей Mazda, Suzuki, Land Rover та Volvo.
Наприклад, вартість Land Rover Defender та Mazda RX-7 зросла за минулий рік на 26%. Збільшення інтересу до електромобілів і, особливо, продукції марки Tesla стимулював зростання цін на перший електрокар марки – Tesla Roadster. Він був створений на базі стильного британського Lotus Elise, а тираж становив лише 2600 екземплярів.