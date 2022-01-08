Названі 10 авто та SUV, які дорожчатимуть у 2022 році

Автомобільний ринок у всьому світі лихоманить через дефіцит, спровокований нестачею мікрочипів. Експерти вивчили статистику та проаналізували ціни на ринку вживаних авто та представили список найбільш популярних моделей, повідомляє Обозреватель.

Аналітики з американської компанії Hagerty опублікували список топ 10 машин, які подорожчають у цьому році. Крім добре відомих моделей, яких традиційно мають високий попит у шанувальників, у список потрапили машини, інтерес до яких став несподіванкою для фахівців.

Land Rover Defender. Джерело: Land Rover

Отже, на думку експертів Hagerty, цього року з гарним прибутком свої авто зможуть продати власники:

1963-1967 Mercedes-Benz 230SL

1965-1970 Cadillac DeVille

1966-1967 Pontiac GTO

1969-1974 Ferrari 246 Dino

1975-1993 Volvo 245

1979-1985 Mazda RX-7

1983-1997 Land Rover Defender

1985-1995 Suzuki Samurai

1992-1995 Porsche 968

2008-2012 Tesla Roadster

Як відзначають аналітики, якщо попит на Mercedes 230SL Pagoda, Ferrari 246 Dino та Pontiac GTO традиційно високий, то поява у списку моделей Mazda, Suzuki, Land Rover та Volvo.

Cтоимость Mazda RX-7 выросла за минувший год на 26%. Джерело: Mazda

Наприклад, вартість Land Rover Defender та Mazda RX-7 зросла за минулий рік на 26%. Збільшення інтересу до електромобілів і, особливо, продукції марки Tesla стимулював зростання цін на перший електрокар марки – Tesla Roadster. Він був створений на базі стильного британського Lotus Elise, а тираж становив лише 2600 екземплярів.