Італійський клуб хоче придбати футболіста "Динамо" - ЗМІ

Італійська "Сампдорія" повернулася до ідеї підписання українця Владислава Супряги і зробила пропозицію київському "Динамо" з приводу нападника, повідомляє УНІАН.

Як пише видання SampNews24, "моряки" за оренду 21-річного українця до літа 2022 року готові викласти 1 млн євро.

Крім того, італійський клуб хоче зафіксувати суму трансферу після завершення оренди футболіста.

Якщо "Динамо" погодиться на продаж Супряги, то гарантовано отримає вісім мільйонів євро, а 21-річний форвард – шанс перезапустити футбольну кар'єру в італійському чемпіонаті.

Зараз талановитий форвард упустив можливість закріпитися в команді Луческу і відчуває дефіцит ігрової практики. Тренер неодноразово давав Супрязі шанс реабілітуватися за провальні епізоди, але з кожним разом ставало все гірше, а можливостей увійти навіть в заявку киян – все менше.

У цьому сезоні на рахунку гравця молодіжної збірної України лише шість ігор за "Динамо" і жодної результативної дії.

Портал Transfermarkt у своєму грудневому оновленні цінників знизив вартість футболіста з шести до чотирьох мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулого літа італійський "Дженоа" готовий був придбати Супрягу за 9 млн євро.

Владислав Супряга в "Динамо": що потрібно знати