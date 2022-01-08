Коли треба прибирати ялинку: народні прикмети та способи

Низка новорічних свят вже закінчилася, найближче торжество, яке відзначатимуть українці - Щедрий вечір, а за ним Старий Новий рік. Згідно з деякими повір'ями, прикраси, які були в будинку на Новий рік, краще прибрати до цих дат, повідомляє УНІАН.

Сайт розповість, як правильно викинути ялинку натуральну або прибрати штучну.

Коли потрібно прибирати ялинку в 2022 році - думка церкви

За християнськими канонами, традиція прикрашати ялинку на Новий рік - це язичницький обряд, тому церква взагалі не рекомендує віруючим її дотримуватися. Проте, якщо ви вже нарядили святкове дерево, можете прибрати його за заповітами церкви - відразу після Васильєва вечора (14 чічня) і до Хрещення (19 січня). На те, щоб позбутися від головного атрибута Нового року, у вас буде 5 днів.

Коли треба прибирати ялинку - народні прикмети

Слов'янські повір'я дають свободу вибору і різну інформацію. За однією з версій, найголовнішим святом було Хрещення, тому новорічну ялинку прибирали відразу після нього, як і всі інші прикраси.

Другий варіант - винести ялинку в перших числах січня, так як вона "ввібрала" в себе негатив року, що минає. До того ж, якщо у вас натуральна ялинка і з неї вже почали обсипатися голки, це виглядає неестетично і немає ніякої потреби в присутності такого дерева в будинку.

Як правильно викинути ялинку

Якщо ви щорічно наряджаєте штучне дерево, то особливих проблем з ним не буде. У такому випадку питання полягає не в утилізації ялинки, а в її зберіганні. Експерти кажуть, що найкраще залишити дерево в пластиковому контейнері, а не в дерев'яній коробці, захистивши від прямих сонячних променів.

Існує 4 способи, як винести з квартири натуральну ялинку:

Перш, ніж вибирати будь-який з наведених нижче варіантів, ми рекомендуємо вам розстелити на підлозі газети, щоб ялинки опадали на них, а не на підлогу.

Поліетиленова плівка

Такий метод підійде, якщо ваша ялинка невеликих розмірів. Візьміть плівку і обмотайте нею дерево, підгинаючи гілки вгору. Починати краще знизу, щоб рівномірно упакувати ялинку. Корисна порада: купувати краще будівельну плівку, а не харчову - вона міцніше.

Сміттєві пакети

За відсутності плівки можна скористатися і мішками для відходів. Беріть пакети найбільшого розміру - один надягайте на верхівку дерева, а другий розмістіть знизу. Верхній пакет заправте в нижній посередині ялинки, обмотайте скотчем.

Чохол для одягу, ковдра або тканина

Візьміть щось з переліку вище, старе і непотрібне. Щільно обмотайте ялинку, зверху перев'яжіть мотузкою, шнурком або скотчем.

Секатор і пакети

Цей спосіб ідеальний, якщо на Новий рік ви купували велику і пухнасту ялинку. Зріжте секатором гілки якомога ближче до стовбура і складіть їх в пакет для сміття. Продовжуйте до тих пір, поки від дерева не залишиться тільки стовбурова частина. Винесіть на смітник її і всі пакети з "запчастинами" від ялинки.

Важливо пам'ятати, що новорічну ялинку не можна викидати в контейнер. Краще поставити її поруч зі сміттєвими баками, тоді комунальні служби заберуть її на утилізацію.