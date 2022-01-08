Прогноз курсу валют на тиждень

У перший тиждень 2022 року міжбанківський валютний ринок працював лише три дні. Попит перевищував пропозицію валюти, і Національному банку знову довелося проводити інтервенції для запобігання різким коливанням курсу долара.

Торги на міжбанку після чергових «довгих вихідних» розпочалися у вівторок 4 січня на позначці 27,21/27,33 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Експортери цього дня були малоактивними: вони або відпочивали до 10 січня, або отримали наприкінці минулого року компенсацію ПДВ і не потребували гривні. А ось нерезиденти, яким виплатили чергову порцію дивідендів, поспішали конвертувати їх у тверду валюту та відправити додому. Їхній попит спровокував зростання котирувань, які вже в перший день торгів підскочили на 12 копійок на купівлі та на 9 копійок на продажу. У середу 5 січня тиск на гривню посилився: у цей день відбулося погашення ОВДП на суму 12,23 млрд гривень (включаючи відсотки), частина цих грошей потрапила на валютний ринок, спричинивши суттєвий перекіс між попитом та пропозицією. Цього разу Національний банк відреагував оперативно: регулятор спочатку вийшов із продажем валюти на рівні 27,45 гривні, потім підняв курс продажу до 27,47 гривні, а після обіду – до 27,49 гривні. За день НБУ продав 100 млн доларів – і загальмував зростання долара у безпосередній близькості від рівня 27,50. У четвер 6 січня відбулася спроба пробити рівень 27,50 і піти вище, проте вона виявилася невдалою, оскільки попит на безготівковий долар почав знижуватися: нерезиденти в основному вже закінчили конвертувати дивіденди, а імпортери взяли паузу, не бажаючи купувати долар, що сильно подорожчав. Закрили тиждень на позначці 27,48/27,50 гривень – на 23 копійки на купівлі та на 15 копійок на продажу вище, ніж тижнем раніше.

Готівковий курс долара на тижні мінявся дуже динамічно, чітко відстежуючи найменші коливання на міжбанківському валютному ринку. Вранці вівторка 4 січня в гуртових обмінниках Києва долар продавали по 27,35-27,38 гривень. У четвер 6 січня готівковий «американець» подорожчав до 27,60-27,63 гривень, але надвечір його ціна знизилася до 27,58 гривень, відреагувавши таким чином на нормалізацію ситуації на міжбанку.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX у перший робочий день нового року впав з 1,1382 до 1,1279 долара, оскільки всі почали купувати долар, що подешевшав 31 грудня. У вівторок 4 січня він опустився ще буквально на 9 пунктів, до позначки 1,1270 – і з цього моменту його почали купувати. У п'ятницю 7 січня євро виріс до 1,1364 долара після публікації даних про зайнятість у США, що спричинило падіння американського долара проти інших провідних світових валют. Закрили тиждень на рівні 1,1362 – на 14 пунктів нижче ніж тиждень тому. Курс готівкового євро в Україні минулого тижня більшою мірою реагував на зростання готівкового долара в Україні, ніж на коливання на FOREX. Зранку вівторка 4 січня євро у столиці продавали по 30,80-30,82 гривень. Надвечір четверга 6 січня цінник зріс до 31,05-31,10 гривень. Усього за три дні євро подорожчало майже на 30 копійок.

Спроба державного перевороту в Казахстані, що почалася 4 січня, дуже вдарила по російській валюті. Долар у Росії лише за три дні виріс з 74,20 до 77,20 рублів. І тільки коли стало відомо, що казахські силові структури беруть під контроль ситуацію в країні (за допомогою військових країн-учасниць ОДКБ), карбованець відскочив від дев'ятимісячного мінімуму та відвоював у долара майже 2 карбованці. Закрили тиждень на позначці 75,77 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці протягом тижня подешевшав на 4 копійки – з 3,67-3,69 до 3,63-3,65 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

З 10 січня закінчуються довгі святкові вихідні і всі повертаються до повноцінної роботи. Експортери, побачивши, що долар виріс у ціні, цілком імовірно поспішають продати частину своїх валютних запасів, тим самим збільшать пропозицію валюти на міжбанківському валютному ринку. Водночас великі ритейлерські мережі переводитимуть у валюту святковий виторг; до них приєднаються компанії-імпортери, налякані зростанням долара у перші дні Нового року. Обсяги операцій на міжбанку різко зростуть, і все залежатиме від того, кого виявиться більше: продавців чи покупців. Звичайно, без Національного банку наступного тижня не обійдеться: регулятор дуже уважно слідкуватиме за ситуацією, виходячи з інтервенціями для згладжування сильних коливань курсу. Волатильність торгів зросте; очікуються різкі коливання ціни та на готівковому валютному ринку. Діапазон для готівкового долара наступного тижня – 27,40-27,80 гривень .

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Діапазон коливань наступного тижня зрушимо трохи вгору: 1,1260-1,1475 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 30,70 до 31,30 гривень за один євро.

Непростим буде наступний тиждень для російського рубля. Його курс безпосередньо залежатиме як від розвитку ситуації в сусідньому Казахстані, так і від намічених на 12 січня переговорів між Росією та НАТО, які відбудуться у Брюсселі. Рубль продовжить робити сильні коливання в широкому коридорі 75-78 рублів за долар; Якщо геополітична обстановка навколо Росії почне покращуватися, можливе його зміцнення до 74 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть у межах діапазону 3,55-3,75 гривень за 10 російських рублів, при цьому у Києві рубль утримається в межах 3,60-3,70 гривень за 10 російських рублів.