Тренер "Евертона" вказав на головний недолік Миколенка

У суботу, 8 січня, в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії "Евертон", кольори якого захищає український захисник Віталій Миколенко, зіграє проти "Халл Сіті", повідомляє УНІАН.

Напередодні гри ліверпульський клуб провів тренування, перед початком якого тренер команди Рафаель Бенітес приділив особливу увагу новачкам команди. Віталій Миколенко і Нейтон Паттерсон, які прийшли з "Динамо" і "Рейнджерс" відповідно, отримали персональні вказівки від 61-річного фахівця.

Рафаель Бенітес вказав на головний недолік Миколенка. Іспанський тренер переконаний, що захиснику збірної України необхідно оволодіти англійською мовою. Наставник зазначив, що чекає від українського захисника якнайшвидшого вивчення мови для якнайшвидшої адаптації.

"Ми жартуємо з Миколенком, як він може покращити свою англійську, спілкуючись з шотландцем Паттерсоном. Нейтон знає Англію, знає АПЛ. Ці гравці мають потенціал, щоб допомагати "Евертону" протягом багатьох років" , - цитує Бенітеса Youtube-канал "ірисок".

Відзначається, що 22-річний Миколенко в теорії може дебютувати за нову команду вже в суботу, 8 січня в матчі проти "Халл Сіті". Початок зустрічі о 19:30 за київським часом.

Віталій Миколенко: кар'єра