В Україні відновили роботу пункти вакцинації

В Україні у суботу, 8 січня, відновили роботу центри та пункти вакцинації від COVID. Напередодні їх закривали через Різдво, повідомляє Корреспондент.

"7 січня центри та пункти вакцинації COVID-19 (були, - ред.) закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком", - йдеться у повідомленні .

Контакти та графік роботи пунктів вакцинації доступні за посиланням або за телефоном 0 800 60 20 19.

Також у МОЗ нагадали, що в Україні на даний момент доступні чотири вакцини від COVID-19, які відносяться до трьох типів.

"В Україні доступні вакцини від COVID-19 трьох типів: мРНК (Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna), векторна (AstraZeneca) та інактивована (СoronaVac від Sinovac Biotech). Кожна з цих вакцин пройшла всі необхідні етапи клінічних досліджень та схвалена Всесвітньою організацією. охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні .



Зазначається, що перш ніж отримати дозвіл на використання, всі вакцини підлягають дуже строгому тестуванню та перевіркам на безпеку.