Дорофєєва показала гарячі фото з відпустки у Мексиці

Українська співачка Надя Дорофєєва виклала гаряче фото з відпочинку на узбережжі мексиканського курортного міста Тулум. Підписники оцінили підтягнуту фігуру зірки і зробили їй багато компліментів, повідомляє Обозреватель.

Еротичним кадром виконавиця поділилася з філловерами в Instagram, прокоментувавши свою відпустку. Зі слів красуні, зовсім скоро вона стане просвітленою.

На кадрі, який зробив спутник Наді – її чоловік Володимир Дантес, артистка позує в зеленому бікіні без верху, прикривши груди руками. Вона злегка виставила сідниці, демонструючи сексуальні вигини.

Зірка стоїть на терасі з виходом на пляж, а на фоні неї – блакитний океан, пальми, лежаки та піщаний пляж. Під знімком Дорофєєва коротко описала свій довгоочікуваний відпочинок.

Надя Дорофєєва виклала гаряче фото з відпочинку. Джерело: Instagram @nadyadorofeeva

"У цій відпустці я ще не ставила будильник, та й не планую. Прокидаюся сама, зустрічаю світанок і медитую. Ще трохи і стану просвітленою" , – написала співачка.

В коментарях підписники не поскупилися на компліменти фігурі та, безпосередньо, сідницям зірки.

"Яка фігура в Наді", "Горішок", "Гаряче" , – йдеться в повідомленнях.

В коментарях підписники не поскупилися на компліменти. Джерело: Скриншот з Instagram @nadyadorofeeva

Зазначимо, що цьогоріч після новорічних зйомок та корпоративів в Тулум полетіло багато зірок українського шоу-бізнесу. Зокрема, подружжя Потапа та Насті Каменських та Влад Яма з родиною.

Фотографує Надю її чоловік – Володимир Данес. Джерело: Instagram @nadyadorofeeva

Коротко про зірку:

Надя Дорофєєва – українська поп-виконавиця, колишня учасниця гурту "Время и Стекло". З 2020 року розпочала сольну кар'єру та виступає під псевдонімом DOROFEEVA. Народилася у Сімферополі (Крим) у 1990 році. Переможниця конкурсу "Чорноморські ігри" (2004) та фіналістка телепроекту "Шанс" (2005).