Шоу-кар Buick Blackhawk із Bad Boys II виставили на продаж

На честь 100-річчя компанія Buick збудувала шоу-кар Buick Blackhawk. Автомобіль був представлений у 2000 році. За роки унікальний концепт виставили на аукціон Mecum, повідомляє Обозреватель.

Купе-кабріолет із жорстким складним дахом брав участь у різноманітних заходах, присвячених ювілею бренду. Своєю появою на світ він завдячує Майклу Даблу, менеджеру підрозділа Buick Special Vehicles.

Натхнення під час створення машини дизайнери екстер'єру черпали в образі першого у світі концептуального автомобіля – Buick Y-Job. Джерело: mecum.com

Натхнення при створенні машини дизайнери екстер'єру черпали в образі першого у світі концептуального автомобіля – Buick Y-Job 1938 року, автором якого був легендарний шеф-дизайнер GM Харлі Ерл. Для моделі використовували окремі стилістичні елементи автомобілів марки 30-40-х років. Так, наприклад, облицювання радіатора запозичили у серійного Buick 1939 року.

Для моделі використовували окремі стилістичні елементи автомобілів марки 30-40-х років. Джерело: mecum.com

Blackhawk здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5 секунд. Для цього під капотом машини встановили 8-циліндровий 7,5-літровий атмосферний мотор потужністю 463 к.с. від Buick GS, який працює в парі з 4-ступіневим "автоматом".

Під капотом машини встановили 8-циліндровий 7,5-літровий атмосферний двигун потужністю 463 к.с від Buick GS. Джерело: mecum.com

Виготовлення концепту довірили колишньому дизайнеру Buick та засновнику компанії Advanced Automobile Technologies Стівену Пастейнеру.

Салон концепту запозичили у моделі Buick Riviera 1996 року. Джерело: mecum.com

Blackhawk вийшов досить великим: 5181х1986х1395 мм, а колісна база – 3277 мм. Маса машини – близько 1600 кг. Опорний кузов виконаний зі сталі, а жорсткий верх – зі склопластику. Автомобіль отримав задній привід, незалежну підвіску всіх коліс, гальма Alcan-Baer з перфорованими дисками, а також стильні 18-дюймові диски з розміром гуми 295/35 спереду і 295/45 – ззаду.

Несучий кузов виконаний із сталі, а жорсткий верх – із склопластику. Джерело: mecum.com

Автомобіль виглядав настільки ефектно, що його помітили у Голлівуді. У 2003 році він дебютував у комедійному бойовику "Погані хлопці" як персональний транспортний засіб героя Вілла Сміта. Після участі у фільмуванні машина вирушила до фірмового музею GM Heritage Center. У 2009 році машину продали на аукціоні за $522500. Наразі автомобіль шукає нового власника, який визначиться 15 січня.