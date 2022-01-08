Кістковий бульйон: бюджетна страва для краси та здоров'я

Кістковий бульйон - засіб, відомий своєю корисністю ще з дитинства. Користь цієї страви полягає у великому вмісті необхідних для здоров'я речовин, повідомляє РБК-Україна.

Натуропат Юлія Альошина розповіла про чудодійні властивості кісткового бульйону і пояснила механізм дії цієї поживної страви на організм.

Однією з основних складових продукту є:

Амінокислоти: аргінін, гліцин, глутамін і пролін.

Колаген і желатин корисні для суглобів, кісток, м'язів, шкіри, волосся і нігтів, відновлення слизових оболонок.

Мікроелементи: кальцій, магній, фосфор - без яких неможливе існування нашої кісткової тканини.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Численні дослідження підтвердили користь кісткового бульйону при різних захворюваннях.

Завдяки властивостям зміцнювати імунітет і відновлювати м'язову тканину кістковий бульйон не замінним для людей з аутоімунними захворюваннями.

Зміцнення і лікування опорно-рухового апарату - ще одна область, в якій не обходиться без рекомендацій цього корисного продукту.

Він корисний при синдромі дірявої кишки - захворювання, при якому руйнуються стінки кишечника і в них починають утворюватися дірки. Завдяки вмісту в ньому желатину, кістковий бульйон сприяє відновленню слизової.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Все той же желатин допомагає нормалізації травлення при шлункових і кишкових розладах.

Ваш печінка теж буде вдячна такому диво-засобу, так як кістковий бульйон покращує її роботу і допомагає вивести токсини з організму.

І, звичайно ж, не забуваємо про красу і стрункість! Сприяє обміну речовин, зменшенню целюліту і хорошому стану шкіри, нігтів і волосся.