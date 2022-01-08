Аслунд назвав переслідування Порошенка "близьким до божевілля"

Старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд назвав божевіллям переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка у той час, коли на кордонах України скупчилися війська, повідомляє Обозреватель.

"Путін становить найбільшу загрозу військового нападу на Україну з 2014 року, але влада нападає на найбільшого бізнесмена (Ріната Ахметова), найбільшого іноземного інвестора (Arcelor-Mittal) та найбільшого політичного опонента (Порошенка). Це не може закінчитися добре" , – попередив Аслунд.

Експерт також опублікував у себе статтю Владислава Давідзона про справу проти Порошенка, оприлюднену виданням Foreign Policy. Автор пише, що Україна не може собі дозволити під час кризи переслідування попереднього президента. І зауважує, що союзники починають дедалі більше сумніватися у питаннях підтримки країни.

"Як слушно зазначає Влад Давідзон, це вже близько до божевілля влади – переслідувати колишнього президента Порошенка, коли російські війська скупчуються на кордоні. Чи думають ці люди про щось, крім себе?" – обурився аналітик.