У Харкові на ходу загорівся трамвай

В Індустріальному районі Харкова під час руху загорівся трамвай №23. Загорілася кабіна водія і частково салон громадського транспорту, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"8 січня о 01: 46 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на трамвайній колії навпроти пр-ту Московського 297б (біля трамваїв), в місті Харкові. Під час руху трамвая за маршрутом №23, зайнялася водійська кабіна і частково салон. Водій зупинився і викликав рятувальників. На щастя пасажирів в салоні не було" , - йдеться в повідомленні ДСНС.

На момент приїзду рятувальників площа пожежі становила близько 15 квадратних метрів. Пожежу локалізували о 01:59, ліквідували о 03:02.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі - коротке замикання електропечі кабіни водія.