Румунія ввела штраф за носіння тканевих масок

Румунія з 8 січня почне штрафувати за носіння тканевих масок. Тепер громадянам за таку маску загрожує штраф у розмірі 2 500 леїв (близько 570 доларів), пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як заявив міністр внутрішніх справ Лучіан Боде, тканева маска буде прирівняна до відсутності взагалі будь-якого захисту.

"З суботи кожен, хто ходить в громадському місці в тканевій масці, ризикує бути оштрафованим на суму до 2 500 леїв. Як ніби у нього немає маски" , - омтетіл він.

Також повідомляється, що до цього Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії прийняв схвалив нові обмеження для п'ятої хвилі коронавірусу. Зокрема, в громадських місцях можна носити тільки хірургічні маски і респіратори FFP2.

Маски можуть не надягати діти до 5 років; особа, яка одна знаходиться в приміщенні; телеведучі та гості телестудій при дотриманні дистанції в три метри; священнослужителі; ті, хто займається спортом або працює у важких умовах.