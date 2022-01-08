Річниця аварії літака МАУ: в Ірані відкрили алею пам'яті

Посольство України в Ірані в другу річницю катастрофи українського літака урочисто відкрило поблизу Тегерану Алею пам'яті жертв рейсу PS752, на якій було висаджено 176 дерев у пам'ять про всіх загиблих у трагедії, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив посол України в Ірані Сергій Бурдиляк.

"Під Тегераном, у дуже мальовничій місцевості Лавасан, було висаджено 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі. Сьогодні ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників" , - сказав посол.

Фото: посольство України в Ірані / Укрінформ

Він розповів, що ця ідея посольства була втілена за підтримки членів сімей іранських жертв катастрофи, з якими українські дипломати підтримують постійний контакт, та компанії, яка займається озелененням Тегерану. Закласти Алею пам’яті саме в Лавасані запропонували члени сімей загиблих у катастрофі іранців , які проживають поблизу цього мальовничого місця. Весною тут планують висадити чорнобривці й прокласти спеціальні доріжки.

Бурдиляк також поінформував, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння "Боїнгу".

Фото: посольство України в Ірані / Укрінформ

За його словами, цьогоріч місце трагедії відвідала значна кількість іранців, а місцева влада організувала символічну церемонію вшанування загиблих: у небі кружляв гелікоптер, з якого на землю падали квіти.

Посол України повідомив, що на місці авіатрощі планується встановити пам’ятний камінь, а невдовзі створити меморіал.