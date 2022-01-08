Ingenuity готується до непростого 19-го польоту на Марсі

Маленький марсіанський гелікоптер Ingenuity перевершив усі очікування, проживши довше обіцяного в найоптимістичніших прогнозах, повідомляє 3Dnews.

Апарат вже готується до 19-го польоту, хоча спочатку був розрахований лише на 5, і це буде перша його місія у 2022 році. А ще вона буде непростою, оскільки машина має складний зліт.

Політ може відбутися найближчим часом, і він пройде маршрутом від регіону Південна Сеїта, де вертоліт знаходиться зараз, через хребет і далі вгору на плато. Іншими словами, він повторює свої попередні кроки, але рухається в протилежному напрямку. Ingenuity повертається до того місця, де його спочатку було розгорнуто — до місця посадки марсохода Perseverance.

Передбачувана зона посадки після 19-го польоту. Джерело зображення: mars.nasa.gov

Новий політ обіцяє бути складним. Як кажуть у NASA, гелікоптер опинився в «безликій піщаній місцевості». З одного боку, це добре, оскільки не потрібно уникати зіткнень із якими-небудь перешкодами. З іншого боку, для системи навігації апарата це справжній виклик. Її основу складає спрямована вниз камера, за даними, з якої складається карта місцевості. Але зараз ця карта схожа на чисте полотно, і навігаційній платформі доведеться дуже постаратися, щоб виявити на картинці якісь відмінні риси, здатні служити орієнтиром. На кінцевому етапі 18-го польоту Ingenuity це викликало деякі складнощі.

За розрахунками інженерів NASA, 19-й політ триватиме близько 100 секунд. Рухаючись зі швидкістю близько 1 м/с, гелікоптер підніметься на висоту 10 м і пролетить 63 м, роблячи знімки по ходу руху.