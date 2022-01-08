Названа межа тривалості людського життя

До кінця XXI століття люди зможуть доживати до 130 років, а крайня межа тривалості життя людини становитиме 180 років, повідомляє Лента.Ру.

Таку заяву на основі проведеного аналізу статистичних даних зробили фахівці HEC Montreal із Монреальського університету в Канаді.

Дослідники на чолі з експертом у галузі статистики, кандидатом математичних наук Лео Белзілом (Leo Belzile) припустили, що до 2100 року буде побитий рекорд за тривалістю життя, який зараз належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 1997 році у віці 122 років.

Белзил заявив, що деякі дані вказують на те, що верхньої межі тривалості життя людини не існує. За його словами, «тривалість життя людини набагато перевищує будь-яку індивідуальну тривалість життя, яке коли-небудь спостерігалося або могло б спостерігатися за відсутності серйозних досягнень у галузі медицини».

Проте, зазначив фахівець, збільшення тривалості життя викличе величезні зміни у суспільстві. До наслідків фахівець відніс збільшення медичних рахунків, оскільки люди страждатимуть від хвороб, спричинених глибокою старістю. Це також позначиться на пенсіях та інших програмах соціального забезпечення, які зіткнуться з кризою, оскільки більше людей, ніж будь-коли, будуть покладатися на допомогу держави за порівняно невеликої кількості платників податків.

Професор Ейлін Криммінс (Eileen Crimmins) з Університету Південної Каліфорнії погодилася з Лео Белзілом і озвучила в бесіді з The Times кілька припущень про те, яке життя чекає на людей при збільшенні тривалості життя.