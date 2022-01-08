В Італії запровадили штрафи для невакцинованих літніх людей

В Італії 2 165 583 людей у віці від 50 років ще не імунізувалися проти коронавірусу. Якщо вони не отримають щеплення, на них чекають штрафи у розмірі 100 євро, повідомляє 24 Канал.

Рішення про штраф почне діяти в країні з 1 лютого. Він буде одноразовим, але торкатиметься не лише тих літніх людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, а й тих, хто не зробив бустерну дозу вакцини.

Одноразовий штраф у розмірі 100 євро застосовуватиметься для людей у віці від 50 років, які не розпочали або не завершили цикл первинної вакцинації. Таке ж рішення стосується людей, які не зробили бустерну дозу впродовж 6 місяців після основного циклу вакцинації.

З моменту отримання повідомлення про санкцію, у невакцинованих є 10 днів, щоб підтвердити причину відстрочення або звільнення від вакцинації.

Для працівників штрафи будуть ще вищими

Штраф у 100 євро "не єдиний передбачений". Для невакцинованих працівників у віці від 50 років передбачено усунення від роботи без заробітної плати та штраф у розмірі від 600 до 1 500 євро. У випадку пропуску на робоче місце з порушенням зобов'язання, санкція подвоєна.

Крім того, для всіх громадян за порушення правил Green Pass або Super Green Pass застосовуються санкції від 400 до 1000 євро.