Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику

З неділі, 9 січня, Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини, йдеться у повідомленні Інституту імені Роберта Коха, повідомляє Deutsche Welle.

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

Ті, хто мали право на в'їзд у ФРН, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до подорожніх із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.