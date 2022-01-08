В Україну йдуть снігопади: прогноз погоди на неділю

У неділю, 9 січня, погоду на більшій частині території України визначатиме волога і тепла повітряна маса, очікуються опади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У західних та північних областях - мокрий сніг, у Карпатах, Рівненській, Житомирській та Київській областях - значний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця; на решті територій - мокрий сніг та дощ, вночі та вранці місцями ожеледь.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях 7-12° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

У Києві - мокрий сніг, вранці та вдень значний мокрий сніг, температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 січня найвища температура вдень була 8,9° в 2005 р., найнижча вночі -29,2° в 1940 р.