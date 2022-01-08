Данілов розчарований відмовою Тегерана від співпраці в розслідуванні авіакатастрофи МАУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає катастрофу МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, терористичним актом, повідомляє Ділова столиця.

"Те, що сталося 8 січня 2020 року, було терористичним актом, вчиненим проти цивільного літака" , — сказав Данілов.

Секретар РНБО висловив розчарування відмовою влади Ірану від співпраці в розслідуванні трагедії і виплаті компенсацій за збитий літак "Міжнародних авіаліній України".