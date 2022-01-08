Гороскоп на 9 січня 2022 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 9 січня 2022 року радить усім знакам Зодіаку зайнятися очищенням – себе і навколишнього простору, причому як духовним, так і фізичним, повідомляє УНІАН.

Сьогодні потрібно:

влаштувати собі розвантажувальний день;

сходити до лазні або просто прийняти ванну вдома;

зайнятися прибиранням і розбором будь-яких завалів;

будувати плани;

займатися фінансовими та організаційними питаннями;

починати нові справи;

радіти життю.

Сьогодні не можна:

проявляти будь-який вид агресії;

випускати з-під контролю емоції;

влаштовувати сварки;

переборщувати з фізичною роботою - в той же час активний відпочинок піде на користь.

Головна заборона дня - не проявляти агресію: в неділю Всесвітом управляє енергетика Сонця, а Місяць зараз росте в знаку Овен. Такий стан планет заважає людям тримати в узді свої емоції, при цьому будь-яка агресія зараз - особливо руйнівна і деструктивна.

Овен

Сьогодні Овен повинен стежити за своїм зовнішнім виглядом і поведінкою. Від цього залежить ставлення оточуючих, а від їхньої прихильності в свою чергу залежить, чи зможуть представники знака домогтися того, що задумали.

Телець

Неділю у Тельця навряд чи вийде провести занадто активно: від роботи будуть відволікати всякі дрібниці, а бойовий настрій – підточувати лінь. Ви збережете собі і нерви, і сили, якщо просто розслабитеся і відпочинете.

Близнюки

Близнюки сьогодні захочуть похвалитися. Або прочитати комусь лекцію, демонструючи свій розум і багатющий досвід (теж свого роду хвастощі). Ось тільки робити це потрібно делікатно – щоб і свої амбіції задовольнити, і чужий гонор не поранити.

Рак

Найкраще у Рака сьогодні буде виходити впорядкування - речей, думок, справ. Цим і варто зайнятися. Організуйте простір навколо себе - і це принесе свої плоди, в тому числі фінансові, і дуже скоро.

Лев

Ризикувати Льву варто було напередодні, в суботу, а ось сьогодні представники знака повинні бути вкрай обережними: не довіряйте чуткам, чужим радам і рекламі. Навіть власна інтуїція може сьогодні підвести. Тому в справах рухайтеся, як по гладкому льоду - повільно, неквапливо і промацуючи кожен наступний крок.

Діва

Сьогодні Діві не варто проявляти ініціативу. День взагалі не для гучних заяв або одіозних вчинків – краще тихенько відсидітися в сторонці.

Терези

Сьогодні Терезам варто частіше посміхатися, а ось відмовлятися від чужих пропозицій – не варто зовсім. Будьте дружелюбнішим і більш м'яким із оточуючими, і їхня вдячність вас вразить. Ось побачите: така тактика принесе багаті і щедрі плоди.

Скорпіон

Найкраще у Скорпіона сьогодні будуть виходити організаційні справи: впорядкувати плани, розпланувати і розкласти по поличках справи, прибратися на столі або в оселі. Такі справи можуть на перший погляд здатися рутинними і трохи нудними, але, переробивши їх сьогодні, Скорпіон значно полегшить собі життя в майбутньому.

Стрілець

Гарний час, щоб ділитися своїми планами з союзниками, залучаючи їх на свою сторону. Також можна вирушати за покупками: поторгувавшись, ви зможете значно знизити ціну на вподобану річ.

Козеріг

Сьогодні Козерогу протипоказано ігнорувати чужі поради: поганого йому в цю місячну добу не порекомендують, а сам він не завжди буває правий. Не бійтеся користуватися чужим розумом для досягнення своїх цілей.

Водолій

Свої думки варто тримати при собі: або вкрадуть ідею, або все перебрешуть і зроблять крайнім. Тому, як би сильно не хотілося Водолія сьогодні похвалитися своєю креативністю - краще свою геніальність особливо не демонструвати.

Риби

Не намагайтеся бути новатором і плисти проти течії. Краще візьміть стару ідею, а заощаджений час витратьте на вдумливе і копітке виконання. Це буде надійніше, ніж шукати й обкатувати нові способи.