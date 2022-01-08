Блінкен: в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"Давайте будемо дуже чіткими з цього приводу: НАТО не вторгалося в Україну, НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія" , - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.

Він зазначив, що розмови про агресивну політику НАТО безпідставні, оскільки це не Альянс вторгся в Україну і Грузію, а Росія.

.@SecBlinken: Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія. https://t.co/eYpYp5oTGw — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 8, 2022

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України. Таким чином, на його думку, Москва може виправдати нову агресію щодо України.