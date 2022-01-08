Німеччина припинила експорт зброї до Казахстану

На тлі протестів у Казахстані влада ФРН вирішила припинити постачання продукції військового призначення в цю країну, повідомляє Deutsche Welle.

Вже вжито заходів, щоб експорт таких товарів до Казахстану більше не здійснювався. У 2021 році в Німеччині було видано 25 ліцензій на постачання оборонної продукції до Казахстану на загальну суму близько 2,2 млн євро, нагадали агентства. Інших подробиць не наводиться.

Казахстан не є одним з основних одержувачів німецької оборонної продукції, але в останні роки ФРН регулярно постачала туди мисливські та спортивні гвинтівки, системи технічної розвідки, легкі вертольоти, а також супутникове та ракетне паливо для космодрому Байконур, випливає з доповіді Боннського міжнародного центру конверсії (BICC), опублікованої у грудні 2021 року.

Крім того, Казахстан купував німецькі пістолети. Зокрема, за даними BICC, німецька збройова фірма Sig Sauer поставила кілька сотень пістолетів для служби безпеки першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та спецпідрозділу боротьби з тероризмом "Аристан".