Аеропорт Алмати закрили на невизначений час

Аеропорт міста Алмати в Казахстані закрили на невизначений час. Раніше говорили, що його відкриють 10 січня, проте точна дата поки невідома, пише Ольга Белей, РБК-Україна.

"Коли буде відновлена діяльність аеропорту Алмати поки невідомо. Раніше в прес-службі повітряної гавані повідомили, що він закритий до 10 січня. Однак, точна інформація про відновлення його роботи з'явиться пізніше" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аеропорт міста Алмати закрили 6 січня, наступного дня після того, як військовим вдалося його відбити у протестувальників. Також повідомлялося, що аеропорт "Алмати" прийматиме військові рейси.