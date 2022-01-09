Як і скільки алкоголю можна вживати людям із діабетом

Для людей з діабетом важливо знати, скільки алкоголю вони можуть випити, тому що зайва доза здатна спровокувати різкі коливання рівня цукру в крові. Особливо це питання актуальне у період новорічних свят, коли багато хто "проходить через корпоративи та сімейні посиденьки", повідомляє Обозреватель.

Як розповів Еxpress із посиланням на фахівців порталу Diabetes.co.uk, діабетикам зовсім не обов'язково відмовлятися від алкоголю повністю. При цьому їм необхідно стежити за станом свого здоров'я та вживати запобіжні заходи.

У той же час, фахівці попередили, що алкоголь все ж таки може "серйозно підвищувати ризик гіпоглікемії", тобто дуже низького рівня глюкози в крові. Вони ж зазначили, що якщо людина приймає інсулін чи інші ліки від діабету, ризик зіткнутися з гіпоглікемією – зростає.

"У цьому випадку вживання алкоголю може погіршити ситуацію, тому що алкоголь знижує здатність організму відновлюватися після того, як рівень глюкози впав. Тобто якщо ви випиваєте відразу багато алкоголю або випиваєте його на голодний шлунок, ймовірність розвитку гіпоглікемії у вас зростає" – повідомили експерти порталу Diabetes.co.uk .

Вони зазначили, що такий ризик зберігається впродовж доби.

У Національній службі охорони здоров'я Британії зазначили, що якщо не вжити жодних заходів для боротьби з гіпоглікемією, поведінка людини може здатися з боку дивною: при цьому у неї може бути невиразна мова або з'явитися незвичайна незграбність – "ніби вона п'яна".

"Будьте обережні, коли вживаєте алкоголь. Не пийте багато, регулярно перевіряйте рівень глюкози в крові і обов'язково з'їжте вуглеводи після того, як ви випили" , – порадили медики.

У Службі розповіли, що існує ціла низка ознак та симптомів діабету. Вони включають постійну спрагу, часті позиви до сечовипускання, особливо вночі, а також сильну втому.

Звернутися до лікаря та перевірити рівень цукру в крові фахівці порадили якщо у вас:

⦁ погане самопочуття;

⦁ біль у животі та діарея;

⦁ прискорене глибоке дихання;

⦁ висока температура (понад 38 градусів), що зберігається більше 24 годин;

⦁ ознаки зневоднення, такі як головний біль, сухість шкіри та прискорене серцебиття;

⦁ сильна сонливість.

Цукровий діабет – невиліковне захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень. Але за грамотного підходу хворобу можна контролювати. Як причину діабету найчастіше називають спадкову схильність. Дуже часто діабет розвивається у людей, які мають близькі родичі з такою ж хворобою.