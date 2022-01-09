Лікарі назвали звички, які допоможуть продовжити життя

Кожна людина у світі мріє про довге, повноцінне та яскраве життя. Прийнято вважати, що довголіття залежить від генетичної схильності та на нього не можна впливати. Таке твердження певною мірою виправдовує наші недоліки та знімає відповідальність за власне здоров’я. Проте це лише частина правди. А інша полягає у тому, що ми самі можемо покращити сьогодення та забезпечити собі довгі роки, повідомляє Обозреватель.

Більший за генетику вплив на тривалість людського буття чинить навколишнє середовище, правильне харчування та організація способу життя. Сайт проаналізував наявну інформацію та зробив добірку підтверджених наукою способів, які допоможуть прожити довше.

Уникайте переїдання

Тамування голоду – природна потреба живих істот. Однак часто ми споживаємо набагато більше їжі, ніж потрібно для роботи організму. До того ж, наше харчування не завжди буває здоровим та збалансованим, чим скоріше шкодить, ніж приносить користь.

Надмірна вага не сприяє продовженню життя. Джерело: pixabay.com

Якщо ви прагнете прожити довго, слід переглянути свій раціон та покращити його. Зменшення калорійності може стати у нагоді. Так, дослідження популяцій довгожителів доводять зв'язок між низьким споживанням калорій та зменшенням захворюваності та продовженням тривалості життя.

Не потрібно мучити себе голодом та постійно страждати на дієті – науковці запевняють, що зниження кількості калорій буквально на 10-15% вже дасть позитивний результат.

Наповніть раціон рослинною їжею

Фрукти та овочі, цільнозернові продукти, горіхи, бобові та насіння мають стати основою вашого меню. Саме вони допомагають знизити ризик численних захворювань та продовжують життя.

Збалансоване харчування подарує здоров'я та довгі роки. Джерело: pixabay.com

Є багато медичних свідчень на підтвердження того, що дієта, заснована на рослинних продуктах, здатна зменшувати ризик виникнення раку, серцево-судинних захворювань, інсульту та депресії, а також знижувати смертність серед людей похилого віку. Це може бути пов’язано з тим, що рослинні продукти містять всі поживні речовини, необхідні організму, антиоксиданти, що допомагають у відновленні, а також дозволяють насититися без переїдання та утримувати вагу.

Споживайте горіхи

Горіхи – гарне джерело поживних речовин, оскільки містять магній, мідь, ніацин, калій, фолієву кислоту та вітаміни В6 та Е. Регулярне додавання їх до раціону допомагає покращити роботу серця, знизити тиск та зменшити запалення, контролювати діабет та метаболічний синдром.

Проведений експеримент показав, що у людей, що регулярно споживають горіхи, ризик смерті був нижчим на 4-27%.

Будьте щасливими

Щасливі люди живуть довше. Цей факт підтверджено науково. Саме тому знаходьте привід для щастя у кожному дні та встановіть власний добробут на перше місце.

Використовуйте зубну нитку

Яким би дивним не видавався зв'язок тривалості життя із зубною ниткою, але він справді є. Окрім явної користі для здоров’я зубів та ясен, використання цього предмету опосередковано захищає від хвороб серця.

Інфекція ротової порожнини може нашкодити всьому організму. Джерело: pixabay.com

Якщо зуби погано очищені, а ясна запалені, у ротовій порожнині розвивається хронічна бактеріальна інфекція. Розмножуючись, бактерії проникають до ваших артерій та утворюють бляшки. Водночас організм формує імунну відповідь на інфікування у роті, викликаючи таким чином запалення, яке призводить до звуження судин та порушення нормального кровотоку.

Будьте активними

Про роль фізичної активності у житті людини сказано було вже немало. Однак ми часто ухиляємося від щоденних тренувань, виправдовуючи себе відсутністю часу або хронічною втомою. Якщо ви хочете прожити довше, доведеться змінюватися.

Фізична активність - запорука довголіття. Джерело: pixabay.com

Найкращий спосіб виробити звичку – почати сьогодні та повторювати щодня. До того ж, дослідження довели, що клітини ДНК людей, що займаються спортом близько трьох годин на тиждень, на дев’ять років молодші, ніж у тих, хто веде пасивне життя.

Займайтеся сексом

Як було зазначено, щастя є одним із атрибутів довгого життя. Здорові сексуальні відносини вивільняють ендорфіни – гормони, що відповідають за відчуття радості. Тому, на думку науковців, гармонійні сексуальні стосунки не лише подарують приємні моменти, а й можуть продовжувати наше життя.

Киньте палити та не зловживайте алкоголем

Шкідливі звички аж ніяк не на користь організму та не продовжують наше життя. Так, нещодавні дослідження свідчать, що курці можуть втратити до 10 років життя та мають втричі більші шанси передчасної смерті, а люди, які спромоглися кинути палити до 35 років, можуть продовжити життя на 8,5 років.

Алкоголь та тютюн можуть вкоротити ваше життя. Джерело: pixabay.com

Надмірне вживання алкоголю пов’язане із ризиком хвороб серця, печінки та підшлункової залози – органів, необхідних для повноцінного та довгого життя. Не слід повністю виключати алкоголь з раціону, просто вживайте його помірковано та обирайте корисні види. Так, науковці свідчать, що ймовірність ранньої смерті у чоловіків, які обирають вино, на 34% нижча, ніж у тих, хто полюбляє пиво та міцні напої.

Уникайте стресу

Хронічний стрес та депресія можуть не лише погіршити якість життя, але й зменшити його тривалість. Також вони негативно впливають на якість сну та підвищують роздратованість. Люди, які налаштовані оптимістично, живуть довше песимістів. До такого висновку прийшли фахівці та зазначили, що боротися з негативом варто за допомогою сміху та позитивного погляду у майбутнє.

Будьте свідомими

Свідомий вибір у житті – запорука його успіху. Дисциплінована людина успішна у різних сферах, турбується не лише про інших, але й про себе, легше досягає поставленої мети та не ризикує власним добробутом.

Розплановане життя вбереже від стресу. Джерело: pixabay.com

Медики зазначають, що свідомі люди мають нижчий кров’яний тиск та меншу кількість психічних захворювань, а також знижений ризик розвитку діабету та проблем з серцем та суглобами.

Підтримуйте приємне коло спілкування

Соціальні стосунки – невід’ємна частина людського існування. Позитивні відносини із близькими, друзями чи колегами по роботі, взаємна підтримка та допомога, спільне дозвілля подарують щастя, впевненість та спокій, продовживши таким чином життя.

Вимкніть телевізор

Окремих досліджень, які б підтверджували вплив перегляду телевізора на тривалість життя, не проводилося. Однак видання VerywellHealth спрогнозувало певні негативні наслідки.

Телевізор чи телефон забирають дорогоцінний час. Джерело: pixabay.com

Так, перегляд телебачення з перекусами – досить пасивне дозвілля, яке у великій кількості може призвести до надмірної ваги. Крім того, новини та передачі не завжди приємні та цікаві, іноді вони змушують хвилюватися та призводять до стресу, а надмірний інтерес до телевізора позбавляє вас часу на іншу, більш продуктивну та корисну діяльність.

Відпочивайте

Повноцінний сон має вирішальне значення для регулювання функцій клітин. Є дані, які доводять, що довголіття пов’язане із дотримання режиму відпочинку. Недостача сну може викликати запалення, серцеві хвороби та підвищувати ризик діабету, а це аж ніяк не сприяє довгій тривалості життя.

Проходьте профілактичні огляди

Яким би міцним не здавалося ваше здоров’я, з роками системи організму починають працювати інакше. Не уникайте походів до лікаря з незначними скаргами або для профілактичного обстеження. Такі прості дії дозволять виявити захворювання на початковій стадії та докласти максимальні зусилля для дієвого та якісного лікування.

Як бачимо, якість та тривалість життя у наших руках. Якщо докладати невеликих зусиль замолоду, правильно організувати дозвілля та харчування, то кожному під силу зберегти здоров’я на довгі роки.