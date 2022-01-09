Рівно 15 років тому Apple показала перший iPhone

Рівно 15 років тому, 9 січня 2007 року, Стів Джобс представив перший iPhone. Розробка Apple стала фундаментом, який допоміг корпорації влаштувати справжню революцію на ринку, а саму компанію зробив найбагатшою в світі, повідомляє Обозреватель.

Видання нагадало про можливості пристрою, його вигляд та секрет успіху першого iPhone.

Як виглядав перший iPhone

Під час презентації на заході MacWorld Стів Джобс презентував публіці перший iPhone. Пристрій мав скромний (за сучасними мірками) дисплей в 3,5 дюйма, був обладнаний 2-мегапіксельною камерою та важив 135 грамів.

Якими функціями був обладнаний телефон

Важко повірити, але розробка Apple багато в чому поступалася конкурентам. В порівнянні з іншими пристроями, iPhone навіть не підтримував 3G. В той же час власники Nokia та Sony Ericsson могли користуватися відеодзвінками, а в iPhone такої функції просто не було.

До того ж якщо в інших телефонах за бажанням можна було вимикати мобільний інтернет, то розробка Apple вимагала постійного з’єднання з мережею. Звісно ж, що в ті часи ще не чули про безлімітні тарифи, а ціни на зв'язок в США були доволі високими.

І це було лише одним з багатьох обмежень, які очікували на покупця цього дива техніки. Щасливий власник iPhone навіть не міг змінити чорне тло робочого столу, інших варіантів просто не було передбачено.

Ще три роки знадобилося корпорації аби додати можливість копіювати та вставляти текст або зображення. Для порівняння варто відзначити, що телефони все тієї ж Nokia вміли це вже давно.

Анонс нового продукту Apple відбувся за півроку до початку офіційних продажів.

Головні мінуси

Попри згадані обмеження, у пристрою було ще декілька суттєвих недоліків. Одним із найбільших мінусів можна вважати неможливість ввімкнути новий iPhone без підключення до iTunes. Може здатися, що це дрібниця, але насправді власник просто не міг почати користуватися розробкою Apple без комп’ютера.

Не менш суттєвим недоліком була камера пристрою. Своїми розмірами вона поступалася майже всім конкурентам на ринку, а також не мала спалаху та панорамної зйомки. Ба більше, iPhone навіть не вмів знімати відео – цієї функції просто не було. До того ж відзняті зображення не можна було відправити за допомогою MMS.

Порівняння сучасного та першого iPhone.

Секрет успіху

Дивно, що з такою величезною кількістю обмежень та недоліків, пристрій завоював широку популярність. Секрет успіху першого iPhone в мультитач-дисплеї. Його екран був здатний реагувати на декілька дотиків, що було дійсно вражаючим на той час. Всі інші телефони мали фізичну клавіатуру, тому ця технологія стала справжнім проривом на ринку.

Звісно, що продажі першої моделі не були вражаючими, але все ж дали початок розвитку технології, змінивши цифровий світ.

Характеристики тогочасної новинки Apple.

Справа у тому, що сенсорний екран вплинув не лише на ринок телефонів, але також підштовхнув до розвитку соцмереж. Дехто вже не уявляє свій смартфон без Facebook, Twitter чи Instagram. Але сучасного вигляду та зручного інтерфейсу вони набули саме завдяки розвитку технології сенсорних екранів.

Тому перший iPhone став тією основою, яка дозволила Apple вирости у найбагатшу в світі корпорацію, розробками якої користуються мільйони людей з усіх куточків Землі.