Ford подвоїть випуск електричних пікапів F-150

Компанія Ford оголосила, що подвоїть виробництво електропікапів F - 150 Lightning до 150 000 одиниць. Причина – "стрімке зростання споживчого попиту", пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Поряд з оголошенням про те, що перша хвиля власників бронювань зможе почати перетворювати їх в конкретні замовлення, Ford також заявив, що готовий збільшити виробництво повністю електричних пікапів до 150 000 одиниць на рік замість обіцяних раніше 80 тисяч. Перші пікапи вже почали сходити з заводського конвеєра для проходження ресурсних випробувань.

Прийом попередніх замовлень від роздрібних клієнтів стартував минулого місяця і вже налічує понад 200 тисяч заявок. Цікаво, що три чверті потенційних клієнтів до цього не їздили на автомобілях марки Ford. Але судячи з прайсу, що просочився в мережу, охочих купити цей електричний пікап незабаром стане набагато більше.

Ціна базової моделі PRO починається з 39 974 долари - це менше, ніж коштує бюджетник Tesla Model 3. Але ж за ці гроші нам пропонують не компактний седан, а цілу вантажівку.

Потім, правда, ціни на електричний пікап різко зростають: вартість комплектацій XLT, Lariat і Platinum починається з 52 974, 67 474 і 90 874 доларів відповідно.

Відомо, що повністю перероблений F-150 Lightning другого покоління повинен з'явитися у 2025 модельному році.