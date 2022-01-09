Італійський сільський пиріг – прекрасний для сімейного обіду
Італійська кухня різноманітна. Тут тобі вишукані м'ясні мінірулети з цікавими начинками і разом з цим – прості сільські пироги, повідомляє Сьогодні.
Звісно, це не означає, що вони такі прості. Пиріг, рецепт якого нижче, чудовий – про це кажуть відварена картопля, шинка та моцарела у нього всередині.
Італійський сільський пиріг
Інгредієнти:
- 2 листи листкового тіста;
- 3-4 картоплі (середньої);
- 200 г шинки;
- 150 г моцарели;
- 1 яєчний жовток;
- 1 ст. л. молока;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю відварити в шкірці у підсоленій воді. Очистити і нарізати кружальцями.
- Тісто злегка розкочати, викласти в змащену олією форму. Зробити кілька проколів виделкою. Розкласти картоплю по всій поверхні. Посолити та поперчити.
- Розкласти нарізану шинку і натерту моцарелу.
- Накрити другим листом тіста, закріпити краї. Змастити збитим жовтком з молоком.
- Запікати за 200 градусів близько 30 хвилин.