Італійський сільський пиріг – прекрасний для сімейного обіду

Італійська кухня різноманітна. Тут тобі вишукані м'ясні мінірулети з цікавими начинками і разом з цим – прості сільські пироги, повідомляє Сьогодні.

Звісно, це не означає, що вони такі прості. Пиріг, рецепт якого нижче, чудовий – про це кажуть відварена картопля, шинка та моцарела у нього всередині.

Ricetta Rustico di pasta sfoglia con patate e prosciutto Cotto
Фото: www.ricettedalmondo.it

Італійський сільський пиріг

Інгредієнти:

  • 2 листи листкового тіста;
  • 3-4 картоплі (середньої);
  • 200 г шинки;
  • 150 г моцарели;
  • 1 яєчний жовток;
  • 1 ст. л. молока;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.
Torta salata con patate e prosciutto cotto 3
Фото: www.ricettedalmondo.it

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити в шкірці у підсоленій воді. Очистити і нарізати кружальцями.
  2. Тісто злегка розкочати, викласти в змащену олією форму. Зробити кілька проколів виделкою. Розкласти картоплю по всій поверхні. Посолити та поперчити.
  3. Розкласти нарізану шинку і натерту моцарелу.
  4. Накрити другим листом тіста, закріпити краї. Змастити збитим жовтком з молоком.
  5. Запікати за 200 градусів близько 30 хвилин.
Torta salata con patate e prosciutto cotto 4
Фото: www.ricettedalmondo.it

Новини

analytics