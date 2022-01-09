Італійський сільський пиріг – прекрасний для сімейного обіду

Італійська кухня різноманітна. Тут тобі вишукані м'ясні мінірулети з цікавими начинками і разом з цим – прості сільські пироги, повідомляє Сьогодні.

Звісно, це не означає, що вони такі прості. Пиріг, рецепт якого нижче, чудовий – про це кажуть відварена картопля, шинка та моцарела у нього всередині.

Фото: www.ricettedalmondo.it

Італійський сільський пиріг

Інгредієнти:

2 листи листкового тіста;

3-4 картоплі (середньої);

200 г шинки;

150 г моцарели;

1 яєчний жовток;

1 ст. л. молока;

сіль, перець, спеції – за смаком.

Фото: www.ricettedalmondo.it

Як приготувати:

Картоплю відварити в шкірці у підсоленій воді. Очистити і нарізати кружальцями. Тісто злегка розкочати, викласти в змащену олією форму. Зробити кілька проколів виделкою. Розкласти картоплю по всій поверхні. Посолити та поперчити. Розкласти нарізану шинку і натерту моцарелу. Накрити другим листом тіста, закріпити краї. Змастити збитим жовтком з молоком. Запікати за 200 градусів близько 30 хвилин.