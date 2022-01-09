7 очікуваних фільмів та серіалів Netflix у 2022 році

Стрім-сервіс Netflix вже випустив кілька анонсів фільмів, що вийдуть наступного року. Багатим на прем'єри буде січень, тоді вийде продовження серіалів "Озарк", "Випробування спокусою" та "Слідом за життям", повідомляє Обозреватель.

"Архів 81" – 1 сезон

У січні 2022 року вийде хорор-серіал "Архів 81". У сюжеті архівіст поновлює пошкоджені відео. Подкасти його затягують у містику, пов'язану зі зникненням режисера. До цих подій причетна сатаністська секта.

Творці серіалу заявляють, що ці вісім серій лоскотатимуть нерви глядачам, через переповнення жахливими епізодами.

"Техаська різанина бензопилою"

Netflix анонсував кінострічку-хорор про Техаську різанину, яка вийде 18 лютого 2022 року. Нова історія є продовженням оригінального класичного фільму режисера Тоба Гупера . Події в новій картині відбуваються через багато років після першої різанини.

У сюжеті друзі вирушають у подорож, але роблять велику помилку. Інфлюенсери намагалися відновити місто-примару, але їм завадив жахливий маніяк – Шкіряне Обличчя.

"Бріджертони" – 2 сезон

25 березня 2022 року вийде продовження культового серіалу "Бріджертон". Другий сезон знято за мотивами роману Джулії Квін "Віконт, який мене любив".

У сюжеті Ентоні Бріджертон шукав дружину під час світського сезону 1814 року. Пошуки довго тривали та були непростими. Він намагався завести стосунки з приїжджою та норовливою панночкою Кейт Шарм.

"Вигадана Анна"

Довгоочікувана новинка від Netflix вийде на екрани 11 лютого 2022 року. Серіал "Вигадана Анна" про реальну шахрайку з Нью-Йорка, яка потрапила через свої махінації до в'язниці.

У 2000-х Анна обдурила еліту Манхеттена на сотні тисяч доларів, створивши фонд для пожертвувань. Журналіст Вівієн намагалася розслідувати цю справу та дізнатися, хто насправді Ганна Делві.

"Відьмак: Походження" – 3 сезон

Прем'єра – 18 листопада 2022 року.

Міні-серіал "Відьмак: Походження " від Netflix знято за мотивами книг "Відьмак" Анджея Сапковського, які працював креативним консультантом нової кінострічки. Перший сезон випустили ще у 2019 році і за місяць після прем'єри його переглянули 76 мільйонів глядачів.

Третій сезон складається із шести епізодів. Сюжет розгортається навколо відьмака Геральда, що представляє рід, якому не чужа магія. Персонажі не старіють і борються із монстрами. У світі проходить протистояння ельфів та людей, між ними йде війна.

"Сірий чоловік"

Прем'єра – літо 2022 року.

Художній фільм "Сера людина" є найдорожчим проектом в історії Netflix. Бюджет бойовика становить 200 мільйонів доларів. Фільм знято за мотивами шпигунського роману Марка Грині, який став бестселером.

У сюжеті протистояння професійних убивць екс-оперативника ЦРУ Корта Джентрі та його колеги Ллойда Хенсена. Вони феєрично полюють один за одним у всьому світі.

"Дуже дивні справи" – 4 сезон

Перший сезон серіалу на кшталт хітів 80-х "Дуже дивні справи" вийшов у 2016 році. За сюжетом у маленькому містечку зникає хлопчик, а городяни вирушають на його пошуки та розкривають таємницю, пов'язану із секретними експериментами над дітьми. Компанію друзів переслідують надзвичайні істоти-деморгони.

У третьому сезоні герої з суперсилами виросли, у них зав'язуються перші романтичні відносини, проте вони ще прагнуть знищити Свіжувач Розуму. Шанувальники залишилися в захваті від третього сезону і визнавали, що переглядали фінальні епізоди зі сльозами. Четвертий сезон вийде влітку 2022 на стримінговій платформі Netflix.