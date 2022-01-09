Модель Victoria’s Secret показала наймоднішу шубу 2022 року

Популярна шведська супермодель Ельза Хоск, яка є одним із "янголів" Victoria's Secret, показала нові знімки зі свого відпочинку в горах. На них зірка позує в наймоднішій шубі цього сезону, яка обіцяє стати фешн-бестселлером на найближчі 10 років, повідомляє Обозреватель.

Знімками в стильному верхньому зимовому одязі Хоск поділилася на особистій сторінці в Instagram. За соцмережами знаменитості можна зрозуміти, що вона вирушила на новорічні свята в засніжені гори зі своїм бойфрендом Томом Дейлі та однорічною донькою Тууліккі.

На кадрах модель позує в подовженому пальті вільного крою з кучерявого хутра відтінку жовтої пастелі. Талію можна підкреслити поясом, проте Ельза його не використовує.

Таку шубу можна знайти в новій колекції польського бренду Magda Butrym.

Ельза Хоск у трендовій шубі. Джерело: instagram.com/hoskelsa

Багато стилістів прогнозують, що такий верхній одяг залишатиметься в моді ще довгі роки, тому носити його, залишаючись у тренді, вдасться навіть через 10 років.

Такий верхній одяг буде популярним навіть через 10 років. Джерело: instagram.com/hoskelsa

Головна перевага такої шуби в тому, що вона абсолютно гармонійно виглядає як зі спортивними костюмами, широкими худі, джинсами та грубими черевиками, так і з класичними штанами, елегантними сукнями та актуальними ботильйонами на підборах.

Наприклад, Хоск позує в сірому трикотажному комплекті, черевиках на масивній підошві із зеленими шнурками та шапці-біні такого ж кольору.

Шуба від польського бренду Magda Butrym. Джерело: instagram.com/hoskelsa

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