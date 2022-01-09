Модель Victoria’s Secret показала наймоднішу шубу 2022 року
Популярна шведська супермодель Ельза Хоск, яка є одним із "янголів" Victoria's Secret, показала нові знімки зі свого відпочинку в горах. На них зірка позує в наймоднішій шубі цього сезону, яка обіцяє стати фешн-бестселлером на найближчі 10 років, повідомляє Обозреватель.
Знімками в стильному верхньому зимовому одязі Хоск поділилася на особистій сторінці в Instagram. За соцмережами знаменитості можна зрозуміти, що вона вирушила на новорічні свята в засніжені гори зі своїм бойфрендом Томом Дейлі та однорічною донькою Тууліккі.
На кадрах модель позує в подовженому пальті вільного крою з кучерявого хутра відтінку жовтої пастелі. Талію можна підкреслити поясом, проте Ельза його не використовує.
Таку шубу можна знайти в новій колекції польського бренду Magda Butrym.
Багато стилістів прогнозують, що такий верхній одяг залишатиметься в моді ще довгі роки, тому носити його, залишаючись у тренді, вдасться навіть через 10 років.
Головна перевага такої шуби в тому, що вона абсолютно гармонійно виглядає як зі спортивними костюмами, широкими худі, джинсами та грубими черевиками, так і з класичними штанами, елегантними сукнями та актуальними ботильйонами на підборах.
Наприклад, Хоск позує в сірому трикотажному комплекті, черевиках на масивній підошві із зеленими шнурками та шапці-біні такого ж кольору.
Коротко про знаменитість:
- Ельза Госк – 33-річна шведська модель. З 2015 року – одна з янголів Victoria's Secret. Працювала з такими брендами, як Dior, Dolce & Gabbana, H&M, Guess та багатьма іншими.
- Займає 15-те місце у списку найсексуальніших моделей за версією models.com.
- З початку 2015 року Хоск перебуває у стосунках із британським бізнесменом Томом Дейлі. 11 лютого 2021 року народила від нього доньку. Ім'я дівчинки – Туулікі Джоан Дейлі.