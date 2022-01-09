Біткоїн продовжив падіння на тлі ситуації в Казахстані

Увечері 8 січня вартість біткоїну досягла 40 678 доларів - найнижчого показника з вересня 2021 року.

Зараз вартість криптовалюти трохи стабілізувалася і BitCoin торгується на рівні 41 505 доларів (станом на 12:16 9 січня за Києвом).

Як пише ProFinance, глобальна обчислювальна потужність мережі біткоїнів цього тижня різко впала після відключення Інтернету в Казахстані, куди від китайських репресій влітку і восени тікали майнери. Протести та заворушення трохи вщухли вранці у п'ятницю.

Біткоїн також опинився під тиском після того, як опубліковані в середу протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи США, вказали на те, що регулятор, схоже, схиляється до агресивніших політичних дій, підриваючи апетит інвесторів до більш ризикованих активів.

"Нині ми спостерігаємо широке негативне ставлення до ризику на всіх ринках, оскільки побоювання щодо інфляції та підвищення ставок, мабуть, перебувають у центрі уваги спекулянтів" , - сказав Метью Дібб, головний операційний директор сінгапурської криптоплатформи Stack Funds.

"Ліквідність у BTC була досить низькою з обох боків, і в короткостроковій перспективі існує ризик повернення до середини 30 000-х" , - додав він.

Etherium, другий за величиною токен щодо ринкової капіталізації, впав на 9% до 3089 доларів, найнижчого рівня з початку жовтня.

Події у Казахстані

Глобальна швидкість хешування біткоїнів впала після того, як Казахстан відключив Інтернет на тлі жорстоких протестів. Минулого року Казахстан став другим за величиною центром майнінгу біткоїнів у світі після США. Відключення рубильника наголосило на концентрації майнерів, розташованих у цій центральноазіатській країні.

У середу весь інтернет у Казахстані було відключено через масові протести, які почалися після того, як уряд зняв цінову стелю на скраплений нафтовий газ. З того часу вони перетворилися на серйозний виклик до керівництва країни і навіть спровокували відставку президентського кабінету. Через кілька годин після того, як Інтернет відключився, хешрейт біткоїну впав на 12%, сказав у своєму твіті Ларрі Чермак, віцепрезидент із досліджень The Block.

Швидкість хешування - це ключовий захід того, скільки обчислювальної потужності потрібно для підтримки мережі та створення біткойнів. Також важливим є протокол безпеки біткоїнів, який запобігає подвійному витрачанню токенів.

"Швидкість хешування безпосередньо не пов'язана з ціною біткоінів, але вона дає уявлення про безпеку мережі, тому падіння може налякати інвесторів у короткостроковій перспективі" , - сказав Маркус Сотіріу, аналітик брокера цифрових активів GlobalBlock.

За даними Кембриджського центру альтернативних фінансів, минулого року Казахстан став другим за величиною центром майнінгу біткоїнів після Китаю, який раніше був головним центром, але надалі різко обмежив майнінг криптовалют.

В останні місяці Казахстан працював над регулюванням своєї швидкозростаючої промисловості крипто-майнінгу. З того часу країна створила новий реєстр, щоб узаконити простір.