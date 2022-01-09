З якого віку дітям можна їсти оселедець: відповідь експертки

Оселедець – дуже корисна, смачна та бюджетна риба, яку можна і потрібно їсти всім, адже в ньому дуже багато необхідних вітамінів та мікроелементів. Найважливіше – у рибі є корисні жирні кислоти Омега-3, повідомляє Обозреватель.

Варто відзначити, що її можна їсти в будь-якому вигляді, робити салати, маринувати, солити, робити смачний форшмак, паштети. Фахівці рекомендують вживати її всім, навіть дітям.

Засновниця найбільшої україномовної групи у Facebook про прикорм, експертка із дитячого харчування Вікторія Стельмах розповіла, з якого віку та в якому вигляді можна давати дітям оселедець.

З якого віку оселедець буде безпечним для дітей

"Якщо йдеться про оселедця як сиру рибу, яку ви плануєте піддати термічній обробці і повністю приготувати, то її можна давати від 6 місяців, але нагадую, що кожен вид риби є окремим алергеном" , – пояснила Вікторія.

Чи можна дітям їсти оселедець

"Але якщо вас цікавить коли ж дитині можна запропонувати саме солоний/слабко солоний оселедець то тут доведеться почекати, поки вашій дитині виповниться 5 років. За всіма міжнародними рекомендаціями пропозиція дітям сирих, напівсирих продуктів заборонено до 5 років. Все це через високий ризик сальмонели, гельмінтози, лістерії та інших захворювань" , – стверджує Вікторія.

Салат з оселедцем

"До таких продуктів також відноситься червона та чорна ікра, слабосолона, в'ялена та копчена риба (у тому числі червона, оселедець і тд), яєчня "очі" тощо), – підсумувала експертка .

Вживати такі продукти можна лише після повної 100% термічної обробки.