Війська ОДКБ взяли під контроль низку стратегічних об'єктів Казахстану

Військам Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ), що увійшли до Казахстану на тлі протестів у країні, було передано «під охорону» низку стратегічних об'єктів у Казахстані, повідомляє Новое время.

Про це президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву доповіли в неділю, 9 січня, на засіданні оперативного штабу, повідомляється на сайті президента.

Список об'єктів, що передали під контроль ОДКБ, не повідомляється.

Також повідомляється, що по всій країні виставлені блокпости, силовими структурами продовжується "зачистка" населених пунктів, встановлюється місцеперебування та проводиться затримання учасників мітингів, яких влада Казахстану називає терористами.

Як повідомлялося, у Казахстані вулиці Байконура патрулює російська бронетехніка. Правоохоронні органи комплексу працюють у посиленому режимі несення служби через запровадження сигналу Грім.

У перші дні січня 2022 року Казахстан охопили масові протести. Вони почалися як акції проти підвищення цін на газ, але швидко перетворилися на демонстрації з політичними гаслами. Одна з вимог мітингувальників "Старий, йди" — повний відхід від влади Нурсултана Назарбаєва. Назарбаєв, який майже 30 років правив країною, очолив Раду безпеки у 2019 році, залишивши пост президента.

Протести швидко переросли у зіткнення із силовиками. Влада Казахстану вважає заворушення наслідком дій "терористичних груп". У країні запроваджено надзвичайний стан. 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв наказав силовикам стріляти «без попередження та на ураження» в учасників мітингів.

За офіційними даними, десятки людей загинули, понад тисяча постраждали. Затримано близько 6000 людей. Число вбитих протестувальників не називається.

Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду та змінив Нурсултана Назарбаєва на посаді голови Ради безпеки.

Пізно увечері 5 січня Рада ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку) ухвалила рішення ввести війська до Казахстану після відповідного звернення президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

Свої війська, які в організації називають «миротворчими», в Казахстан направили Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан і Киргизстан. Зранку 6 січня передові підрозділи ОДКБ розпочали виконання завдань у Казахстані.