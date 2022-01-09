Російського тіктокера Мілохіна не пустили до України

Даню Мілохіна, 19-річного скандального тіктокера, не пустили в Україну. Хлопець поскаржився, що його з друзями кілька годин протримали в аеропорту після прильоту. А потім - розвернули назад, повідомляє РБК-Україна.

Про свою невдалу спробу прильоту до Києва блогер розповів у Instagram.

Судячи з повідомлень блогера, до Києва він прилетів близько четвертої ранку 9 січня. Через кілька годин очікування в аеропорту було прийнято рішення: не дозволяти Мілохіну в'їзд в Україну.

"Чуваки, мене не впустили. Я - ворог. Нас назад розвернули" , - каже в сторіз здивований Мілохін після близько шести годин очікування.

Хто такий Даня Мілохін?

Данило Мілохін - російський тіктокер, реп-виконавець, музикант і відеоблогер. У жовтні 2020 року російський Forbes помістив Мілохіна на 6-е місце свого першого в історії списку найбільш високооплачуваних тіктокерів.

Дитинство було у нього важким. Батько алкоголік, розлучені батьки, дитячий будинок - до слова, той же, в якому колись виховувався Юрій Шатунов. Після школи пішов в училище, кинув, пристрастився до наркотиків (залежність нібито поборов). Іноді жив на вулиці.

Фото: Мілохін летить до Києва і ще не знає, що його чекає (instagram.com/danya_milokhin)

Пізніше така "фішка" - простого хлопця зі складною долею - допомогла йому виділитися серед інших відеоблогерів.

У 2019 році завів аккаунт в TikTok, куди почав викладати відео. На той момент він жив в Анапі і працював офіціантом, потім вирішив переїхати до Москви. Тут знайшовся продюсер, який став просувати Мілохіна.

Записав кілька треків з російськими зірками: Басковим, групою "Мумій Троль".

Чим Мілохін вже встиг оскандалитися?

Останнім часом Мілохіну приписують нетрадиційну орієнтацію, але він все заперечує. Шуму наробив його нестандартний костюм - напівхлопчика-напівдівчинки на одному з музичних фестивалів.

Також Мілохіна підозрюють у вживанні наркотиків. Про що красномовно говорять деякі "зливи" відео.