Головні автоновинки нинішньої зими на українському ринку

2022-й рік розпочався, і сайт уже знає, про деякі новинки, які приїдуть в Україну цієї зими – протягом січня-лютого. Ось найцікавіші з них, повідомляє Autoconsulting.

Почати треба з нового покоління Skoda Fabia . Ця новинка приїхала в Україну, і її можна побачити в автосалонах офіційних дилерів. Вона вже встигла здобула п'ять зірок у рейтингу безпеки Euro NCAP, набравши 78% максимально можливих балів. Також нова Fabia є серйозним претендентом на звання "Car of the Year" (Європейський автомобіль року-2022).

Автомобіль побудований на фольксвагенівській платформі MQB A0. Такий, як у Volkswagen Polo і Seat Ibiza. І це не тільки дало Skoda Fabia доступ до найсучасніших німецьких технологій, а й зробило її просторішим. Нова Fabia тепер на 111 мм довша, порівняно з моделлю попереднього покоління. Нині довжина хетчбека – 4 108 мм. У Skoda також на 94 мм збільшили колісну базу Fabia, в результаті чого стало просторіше в салоні та на 50 л виріс багажний відсік. Тепер його об'єм – 380 л та розкішних 1190 літрів, при складених спинках задніх сидінь. І це майже стільки ж, скільки у сімейних хетчбеків класом вище.

В Україні автомобіль вже доступний у комплектації Active, Ambition та Style з двигуном 1,0 MPI EVO 59 кВт (80 к.с.) та 5-ступінчастою МКПП, а в березні стартує виробництво ŠKODA FABIA 1,5 TSI 110 кВт (150 к.с.) 7DSG.

Вже в січні плануємо протестувати нове покоління популярного кросовера Nissan Qashqai . Ми об'єктивно розповімо про всі його особливості. Поки що можемо повідомити, що в Україну новий Nissan Qashqai постачається з інноваційним потужним бензиновим двигуном DIG-T об'ємом 1.3 л. Залежно від трансмісії - 6-ступінчастої МКПП або Xtronic, його потужність - 130 к.с. або 150 к.с., відповідно. Максимальний момент, що крутить, у версії з МКПП - 240 Нм і 250 Нм у версії з Xtronic. Причому показники ефективності нового мотора значно вищі, ніж у 2-літрового бензинового двигуна Nissan Qashqai попереднього покоління.

Повністю електричний Volvo C40 Recharge прагне підкорити покупців не тільки двома електродвигунами, загальною потужністю 408 к.с. Це - перша модель Volvo, у якій зовсім не використовується не тільки викопне паливо, але й натуральна шкіра. Крім того, С40 Recharge поставляється з однією з найкращих інформаційно-розважальних систем, розробленою спільно з Google. Вона дає доступ до Google Assistant, Google Maps та Google Play. А програмне забезпечення оновлюється віддалено, повітрям, як у смартфоні.

У лютому ми сподіваємося побачити в Україні нове покоління Subaru Forester. Інших подробиць наразі немає.

А у мережі "ММС Україна" сподіваються побачити новий Mitsubishi Outlande . Можливо, також нинішньої зими.