Гормон любові пробуджує в жінці материнський інстинкт

Окситоцин, пов'язаний з сексуальним потягом і оргазмом, регулює процес грудного вигодовування і допомагає у встановленні тісного зв'язку між матір'ю і дитиною, повідомляє Наша мама.

Судячи з усього, він також вчить матір реагувати на крики дитини і розуміти, що їй потрібно. Гормон впливає на окремі клітини мозку, підказуючи жінці, як поводитися з малюком.

Дослідники з Нью-Йоркського університету провели експеримент на гризунах. Вони ввели самкам щурів окситоцин-рецептори, розташовані в лівій частині кори головного мозку. Щури не мали потомства, і, отже, досвіду батьківської поведінки. Після цього піддослідні самки гризунів стали швидко розпізнавати дуже тихі звуки, що видаються щуренятами, яких фахівці виймали з гнізда.

Самки щурів знаходили дитинчат, брали їх і несли назад у гніздо. Тобто, вони вели себе як їхні матері. Дослідники припускають, що "гормон любові" контролює обсяг соціальної інформації, яка обробляється певними нейронами - гальмівними і збудливими. Внаслідок цього виникає батьківська поведінка.

Вчені сподіваються, що їхні висновки допоможуть у розробці методів лікування соціофобії, посттравматичного стресового розладу і мовних порушень.