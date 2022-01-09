Концепт-кари, які стали реальністю у 2021 році

За майже повної відсутності працюючих міжнародних Моторшоу, на яких автовиробники, власне, зазвичай презентували свої концептуальні моделі, деякі яскраві концепти легко можна було пропустити. Не кажучи вже про те, щоб відстежувати, як концептуальний автомобіль стає серійним, повідомляє Autoconsulting.

Ми вибрали кілька концептів, які стали живими новинками у 2021 році. Тобто – фантастичні ідеї втілилися у реальність, яка вже доступна потенційним покупцям.

BMW iX

Ця крута баварська модель, яка в прямому сенсі дихає на повні груди завдяки величезним "ніздрям", виросла з концепту Vision iNext. Хоча, "ніздрі" тут декоративні, адже це електромобіль. І він здатний на пробіг від однієї зарядки 500 км. Ціна – понад 80 тис. доларів.

Вперше представлений на Паризькому автосалоні в 2018 році, iNext був мрією про автономне водіння. Автомобіль мав рульове колесо, що забирається, і перетворювався на зручну вітальню з обертовими передніми сидіннями для комфортного автономного водіння третього рівня.

BMW i4

Ще одна баварська новинка, яка виросла з концепту – i4. У серійного варіанта електрокара обіцяють 500 км пробігу. Ціна – від 55 тис. доларів.

Можна сказати, що тут більше за правду життя. Адже концепт I4 замислювався як перше електричне гран-купе BMW. І воно вийшло. Хоча, в концепті I4 планували майже 700 км. пробігу від однієї зарядки.

Nissan Ariya

Електричний кросовер Nissan виріс із концепту Ariya. Він має пробіг близько 500 км, ціни стартують із 39 тис. доларів.

Сам концепт був уперше представлений на Токійському автосалоні у 2019 році. Серійна Ariya справді дуже схожа на концепт. І це перший електричний кросовер японської марки. Хоча він і не має здібностей до автономного водіння, які планувалися.

Cadillac Lyriq

У серійному Lyriq пробіг від однієї зарядки обіцяють близько 500 км, ціни стартують приблизно від 60 тис. доларів.

Lyriq – перший електричний позашляховик від Cadillac. І він не пішов далеко від свого концептуального коріння. Серійна версія має швидку зарядку, можливість їзди без допомоги рук автострадою з функцією Super Cruise від General Motors. І навіть сенсорний дисплей у салоні з діагоналлю 33 дюйми.

Fisker Ocean

Електричний кросовер із пробігом під 600 км та вартістю майже 38 тис. доларів. Цей перший кросовер марки показали на виставці CES 2020. Як і концепт, серійний автомобіль зроблений з матеріалів, що повністю переробляються, має сонячну панель на даху і «Каліфорнійський режим, коли відкриваються всі вікна, включаючи заднє лобове.

Mercedes-Benz EQS

Пробіг від однієї зарядки цього електричного лімузина - під 600 км, ціна - більше 100 тис. доларів. Він виріс із концепту Vision EQS, який вперше дебютував ще у 2016 році та був спробою створити електричний розкішний седан S-класу.

Toyota bZ4X

Спортивний електричний кросовер має запас ходу 450 км. Він виріс із концепту bZ4X BEV Concept, у якому bZ означає «за межами нуля»).

Volkswagen ID.4

Електричний німецький кросовер здатний проїхати однією зарядці близько 450 км. Ціни на нього стартують із 40 тис. доларів.

Німецький електрокар з'явився з концепту ID, представленого ще 2016 року. У серійній версії Volkswagen втілив практично все, що замислювалося в концептуальній, включаючи кузов і салон з перероблених матеріалів.

Volvo XC40 Recharge

На старті шведсько-китайський електричний кросовер має пробіг від однієї зарядки під 400 км та ціну від 55 тис. доларів.

Серійна версія базується на концепті Volvo Concept Recharge, який ознаменував початок повного переходу Volvo на електротягу. Зовні серійна модель схожа на концепт. І основна ідея компанії в тому, щоби електричні версії не сильно відрізнялися зовні від авто з ДВС. Натомість у салоні – програмне забезпечення від Google. Від карток до музики.

З недоліків вже втілених у серію концептів можна назвати те, що це - не автономні авто, що не літають. Щоправда, поки що не зрозуміло, на жаль чи на щастя. Але напевно 2022-го і такі концептуальні ідеї цілком можуть стати серійними.