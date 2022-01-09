Олександра Заріцька шокувала своїм перевтіленням

Українська співачка Олександра Заріцька продовжує радувати шанувальників своїми змінами. Ще під час участі на "Танцях з зірками" зірка схудла на 20 кілограмів, а зараз вона підтримує форму, правильно харчується і у вільний час займається спортом, повідомляє УНІАН.

На нових фотографіях Саша позує в бежевому тренчі, який їй ідеально підходить. Крім того, шанувальники відзначили, що співачка значно схудла і виглядає просто чудово.

"Неймовірна, красива, щаслива", "Ого, ти так схудла", "Дійсно, схудла. Начебто і не Саша", "Красуня! Так тримати", "Неймовірна," "Який зухвалий погляд", "Супер", "Шикарне фото" , - засипали Сашу компліментами шанувальники.