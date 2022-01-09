У Чернівцях п’яний чоловік вмикав сирени оповіщення

У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який посеред ночі двічі вмикав сирени системи оповіщення, повідомляє Новое время.

Як повідомили виданню у поліції, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. На нього склали протоколи.