У Чернівцях п’яний чоловік вмикав сирени оповіщення
У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який посеред ночі двічі вмикав сирени системи оповіщення, повідомляє Новое время.
Як повідомили виданню у поліції, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. На нього склали протоколи.
"Патрульні склали на нього адмінматеріали за ст. 178 КУпАП (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) та ст. 182 КУпАП (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях)", — зазначили у поліції.