США не очікують проривів на майбутніх переговорах з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує проривів на переговорах щодо "гарантій безпеки" Росії, які почнуться ввечері 9 грудня в Женеві, повідомляє РБК-Україна.

При цьому дипломат допустив можливість знайти спільну мову з Москвою по ряду питань.

"Я не думаю, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви" , - сказав Блінкен.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

"Будь-який прогрес, якого ми хочемо домогтися, можливий тільки на обопільній основі" , - додав держсекретар.

Зазначимо, увечері 9 січня в Женеві почнуться переговори між США і РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах очолюватиме заступник держсекретаря США.