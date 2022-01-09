Скажи Путіну – ні: у Києві пройшла акція протесту

Акцію було організовано напередодні переговорів Заходу з Росією щодо ситуації навколо України. Участь у ній взяли кілька сотень людей, повідомляє Укрiнформ.

У Києві на Михайлівській площі відбулася акція під назвою Скажи Путіну – ні.

Акцію було організовано напередодні переговорів Заходу з Росією щодо ситуації навколо України. Участь у ній взяли кілька сотень людей.

Серед учасників акції були голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Іскандер Барієв, громадський діяч Йосип Зісельс, активіст Володимир Балух, представники руху Вільний Ідель-Урал, ветерани АТО, українські, казахстанські, азер.

За словами організаторів акції, її мета – привернути увагу до дій Росії в Україні, Казахстані та закликати світову спільноту зберегти світовий порядок.

Учасники акції закликали лідерів демократичних держав сказати Путіну "ні" та не піддаватися ультиматумам Кремля.

Як зазначили організатори, акції мають відбутися у 20 містах України, а також за кордоном, у тому числі й у США.