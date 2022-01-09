Столтенберг допустив політичне вирішення ситуації навколо України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг допустив можливість політичного вирішення ситуації навколо України. При цьому він заявив, що в цьому випадку можна врахувати і заклопотаності Росії, повідомляє РБК-Україна.

"Можливо разом знайти політичне рішення (в ситуації навколо України - ред.), і також врахувати заклопотаності Росії" , - сказав генсек НАТО.

Він додав, що ризик конфлікту між НАТО і Росією продовжує існувати. Столтенберг нагадав, що у разі агресії проти України відносини Москви з Альянсом загостряться і їй загрожують серйозні стримуючі заходи.

Нагадавши, США почали підготовку санкцій у разі вторгнення Росії в Україну. Серед обмежень - заборона експорт будь-яких споживчих товарів.