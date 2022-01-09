Перший літак з українцями з Казахстану скоро сяде у Києві

Перший літак з Нурсултана (столиці Казахстану) з українцями на борту скоро приземлиться в Києві. Наступні рейси заплановані на 13 і 16 січня, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рейсовий літак з Нурсултана з 33 українцями незабаром сяде в Києві" , - написав глава МЗС.

Кулеба додав, що наступні рейси зі столиці Казахстану заплановані на 13 і 16 січня.

"Україна не кидає своїх - це непорушний принцип" , - підкреслив міністр.

Нагадавши, у Казахстані через протести застрягла група українців, МЗС з'ясовувало, як їх відправити додому, після скасування рейсу з аеропорту в Алмати 5 січня.