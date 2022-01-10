10 січня 2022 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються День відкриття першої сесії Генеральної Асамблеї ООН (1946 рік), День навчання танцям пінгвінів, День своєрідних людей, повідомляє УНІАН.

У США - День скорочення енергетичних витрат, День гіркого шоколаду, День подяки кімнатним рослинам, День без глютену, День наведення порядку на робочому столі, День порятунку орлів, День устриці "Рокфеллер", в Японії - День повноліття, День номера 110, на Фолклендських островах - День Маргарет Тетчер, на Багамах - День принципу більшості, в Беніні - Свято вуду, в Казахстані - День Національної гвардії.

Пам'ятні дати 10 січня, річниці та події

У 49 році до н.е. Юлій Цезар, бувши тоді ще полководцем, що повертався з завойованої ним Галлії, підійшов до прикордонної річки Риму Рубікону. За законом біля кордонів Риму Цезар повинен був розпустити армію. Але, переходячи Рубікон, Цезар свідомо відрізав собі шлях до відступу, прийнявши рішення стати єдиновладним правителем Риму. Вираз "перейти Рубікон" з того часу став крилатим, що означає точку неповернення. 10 січня, перейшовши кордон, з легіоном з 300 вершників Цезар рушив на Рим, почавши тим самим громадянську війну. Опору Цезар не зустрів. Переможець галлів легко опанував Римом та Італією.

За завданням сенату Помпей (правитель Риму) терміново набрав армію. Цезар не відразу виступив з бойовими діями проти Помпея. Він був готовий на поступки, щоб уникнути кровопролиття і всіляко відтягував початок військових дій, ведучи переговори. Але як на одній, так і на іншій стороні було багато впливових осіб, явно зацікавлених у протистоянні. Бойових дій не вдалося уникнути, і біля міста Фарсала помпеївці були розбиті легіоном Цезаря. Тим самим остаточно утвердилася влада Юлія Цезаря в Римі.

10 січня 1840 року у Великобританії була заснована так звана Єдина Грошова пошта, що встановила ціну за відправку листів в один пенні і реформувала світову поштову систему.

У 1863 році в Лондоні була запущена перша у світі лінія метрополітену - 3,6 км. Таким чином, лондонське метро - найстаріше на Землі. Перша лінія була побудована фірмою Metropolitan Railway, це була так звана позавулична залізниця. На ній знаходилося сім станцій. Залізнична лінія метрополітену призначалася для пересування поїздів з паровою тягою. Кіптява від вугілля доставляла мало задоволення, роблячи пасажирів чорними.

І все ж новий вид транспорту користувався великою популярністю. У день відкриття лінії 10 січня 1863 року метрополітеном із задоволенням скористалися майже тридцять тисяч жителів британської столиці. Лондонське метро сьогодні перевозить понад мільярд пасажирів на рік. Мережа лондонського метрополітену складається з 11 ліній, метро налічує 270 станцій, а довжина шляхів перевищує 250 миль (понад 400 кілометрів). Підземка з'єднується з різними залізничними службами і розвозить пасажирів в довколишні райони. До системи лондонського метро відноситься і безпілотне "легке метро", яке доставляє пасажирів через Темзу і сусідні райони.

У 1920 році на першому в історії засіданні Ліги Націй був ратифікований Версальський договір, який закінчив першу світову війну. Рішення про ліквідацію Ліги Націй було прийнято одноголосно представниками 34 країн, які брали участь в останньому засіданні Генеральної Асамблеї. Рішення також встановило дату ліквідації ліги: на наступний день після закриття сесії. 19 квітня 1946 року голова Асамблеї, Карл Й.Хамбро з Норвегії, заявив, що "двадцять перша і остання сесія Генеральної Асамблеї Ліги Націй закрита". В результаті Ліга Націй припинила своє існування 20 квітня 1946 року. Логічним, але не офіційним, продовженням Ліги Націй зазвичай вважають організацію Об'єднаних Націй.

10 січня 1946 року в Лондоні розпочала роботу перша сесія Генеральної Асамблеї ООН. Примітно, що ця дата збігається з датою 26-ї річниці утворення Ліги Націй – всесвітнього руху за мир і співпрацю між націями, яка була заснована 10 січня 1920 року і розпущена 19 квітня 1946 року. Її активи і зобов'язання були передані в ООН. На першій сесії Генеральної Асамблеї були присутні представники 51 держави. Зараз до складу Генеральної Асамблеї входять 193 держави, які є членами Організації Об'єднаних Націй.

Найбільш інтенсивно чергові сесії Генеральної Асамблеї працюють щорічно з вересня по грудень. З питань, що вимагають невідкладного вирішення (боротьба з тероризмом, підтримання або відновлення міжнародного миру і безпеки), можуть скликатися спеціальні сесії і надзвичайні спеціальні сесії. Генеральній Асамблеї ООН належить ініціатива встановлення низки міжнародних свят. Один з них - День організації Об'єднаних Націй, який відзначається щорічно 24 жовтня.

У 1962 році сталася найбільша в історії лавин катастрофа: обвал з Невадо-Уаскаран (Перу). Обсяг маси снігу і льоду склав приблизно 3 млн кубічних метрів, а до кінця руху досяг 10 млн кубометрів. Лавина за 7 хвилин стерла з лиця землі містечко Ранраїрка, 6 менших поселень і частково зруйнувала ще три. Точна кількість жертв невідома. За приблизними підрахунками, загинули 4 тисячі людей і 10 тисяч голів домашніх тварин.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 січня вшановує пам'ять преподобного Ігнатія. У цей день загадували найзаповітніші бажання. Вірили, що все, чого забажаєш на преподобного Ігнатія, – здійсниться. Інші назви свята - "Домочадців день", "День Агафії і Домни", "Никанор", "Дорофей", "М'ясоїд".

Що сьогодні не можна робити

Не слід підживлюватися негативом. Постарайтеся залучити більше позитиву. Не потрібно йти ні на які ризики. Не можна пришивати ґудзики - не позбудетеся від старих проблем.

Прикмети на 10 січня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

йде великий і пухнастий сніг - до потепління;

заметіль - влітку буде багато дощів;

горобці сильно цвірінькають - скоро настане потепління.

Іменини 10 січня

Іменини у Зінона, Петра, Євфимія, Агафії, Домни, Ігнатія, Никанора, Олександра, Миколи, Леоніда і Аркадія.