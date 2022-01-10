У Британії вагітних закликали вакцинуватися

Уряд Великобританії закликає майбутніх мам пройти курс вакцинації від коронавірусу. Для цього запускають рекламну кампанію, яка розповість про ризики в результаті захворювання для дітей і вагітних, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.

Уряд попереджає, що більша частина жінок, які потрапили в COVID-лікарні того року, не були вакциновані від коронавірусу. Хвороба несе загрозу як майбутнім матерям, так і їх майбутнім дітям.

Уряд заявляє, що разом з медичними експертами та установами стало ясно, що вакцини від коронавірусу безпечні для вагітних жінок і не впливають на фертильність.

У країні запускають компанію, яка закликає майбутніх мам якнайшвидше пройти вакцинацію від коронавірусу. В ході компанії жінкам розкажуть про ризики COVID-19. Також по радіо і в соцмережах транслюватимуться свідчення вагітних жінок, які отримали вакцину.

За даними Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту, близько 20% жінок, які потрапили до лікарні з вірусом, потребують дострокових пологів через тяжкий перебіг хвороби, а 20% їхніх дітей потребують догляду в неонатальному відділенні.