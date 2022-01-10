Курс валют НБУ на 10 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 10 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 9 січня досяг рівня 27.50 за 1 долар.

Курс євро зріс до 31.11 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп. до 3.60 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 37.23 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 29.93 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 6.82 за 1 польський злотий.