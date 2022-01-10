Курс валют НБУ на 10 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 10 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 9 січня досяг рівня 27.50 за 1 долар.
Курс євро зріс до 31.11 за 1 євро.
Курс рубля впав на 2 коп. до 3.60 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів збільшився до рівня 37.23 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 29.93 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс на 2 коп. до 6.82 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.497 700
|EUR
|Євро
|31.109 500
|RUB
|Рубль
|0.360 240
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.229 100
|CHF
|Швейцарський франк
|29.932 700
|PLN
|Польський злотий
|6.818 300