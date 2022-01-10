Які новинки приїдуть до України, яких моделей не дорахуються

В Україні 2022 року очікується поява багатьох вже добре знайомих моделей автомобілів, але обладнаних повністю електричною тягою, повідомляє UBR.

Керівник проекту "Авто24" Сергій Матусяк розповів, що багато автовиробників нарешті привезуть до нас електричні версії своїх бестселерів.

Очікувані у 2022 році в Україні електромобілі:

Citroen C4;

Opel Mokka;

Peugeot 2008;

Nissan Aria;

DS 3 e-Tense;

CUPRA Born.

Але, як зазначив експерт, більшість прем'єр буде таки з бензиновими та гібридними силовими агрегатами.

Найочікуваніші автоновинки 2022 року з бензиновими та гібридними двигунами:

Toyota Corolla Cross;

нові покоління Lexus NX та Lexus LX;

Renault Logan та Renault Sandero;

Opel Astra L;

Nissan Qashqai та Nissan X-Trail;

Suzuki S-Cross;

Skoda Kodiaq;

седан преміум-класу DS 9.

У той же час дефіцит комплектуючих, що триває у світовому автопромі, може змінити ці плани, і багато новинок не потраплять на наш ринок.

"З цієї ж причини ціни на всі автомобілі зростуть на 2-5% - цей процес вже розпочався з початку 2022 року. Багато автоімпортерів вже переглянули цінники, і, боюся, це лише початок" , - попередив Сергій Матусяк.

У свою чергу, деякі дилери під кінець року відкрили прийом заявок на новий міський кросовер Kia Sportage п'ятого покоління. Він буде представлений у чотирьох модифікаціях (Comfort, Prestige, Luxury, GT Line), і ціни на нього стартують від 20,9 тис. євро.

Саме ця модель стала найпопулярнішою серед нових автомобілів на українському ринку у листопаді.

Подорожчання та китайська експансія

Директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький також вказав на зростання цін на нові автомобілі через кризу у виробництві мікрочіпів. Через це 2022 року в українських автосалонах можливий дефіцит популярних моделей, таких як Skoda Octavia, Toyota RAV4, Hyundai Tucson, спрогнозував він у коментарі UBR.ua.

Сергій Матусяк зазначив ще одну тенденцію нового року – повернення чи входження на ринок України китайських брендів.

"Вже відомо про початок продажів Geely, за ними підтягнуться BYD, GAC та інші. Також продовжиться масове ввезення китайських електромобілів незалежними дилерами" , - спрогнозував керівник проекту "Авто24".

Про подорожчання та активізацію китайських виробників на українському ринку в коментарі UBR.ua розповів і голова Інституту досліджень авторинку (ІІАР) Станіслав Бучацький. За його оцінками, через кризу у виробництві напівпровідників нові автомобілі подорожчають щонайменше на 5%.

Цей фактор, зазначив він, може вплинути і на асортимент – "люди обиратимуть той автомобіль, який можна купити, а не той, який їм хотілося б придбати".

Іншими словами, будуть доступні машини з більш простою комплектацією, це по-перше. По-друге, українці можуть надавати перевагу тим авто, які "будуть просто доступні на ринку", наприклад, китайські.

При цьому Китай дедалі більше випускає автомобілів у дорожчих цінових сегментах.

"За 32 тисячі євро можна купити машину з комплектацією, європейський аналог якої коштуватиме близько 50-60 тисяч євро" , - сказав Станіслав Бучацький.

Чи варто очікувати на появу нових брендів

Гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (ВААІД) Олег Назаренко висловив сумнів щодо того, що в Україні можуть з'явитися нові автобренди.

За його словами, у 2008 році в Україні було продано 623 тис. нових автомобілів та імпортовано 4,5 тис. уживаних машин. У році, що минає, продано 100 тис. нових автомобілів, а "старих" – 550 тис. одиниць.

"Зрозуміло, що за такої тенденції про прихід нових імпортерів зараз говорити не можемо - якщо тенденція не зміниться" , - зазначив Олег Назаренко.

Адже у всьому світі, крім Африки, України та деяких країн на Балканах, основна тенденція – продаж нових автомобілів. А всі старі машини звозяться до цих трьох названих регіонів, підкреслив глава ВААІД.

Поки ситуація не зміниться у бік збільшення продажів нових авто, додає він, нові бренди не приходитимуть до нашої країни.

Ще у 2008 році в Україні було представлено Acura, Ferrari, Lamborghini, Spyker.

"Всі ці бренди пішли з України, і зрозуміло, що поки що продажі не зростуть, вони не повернуться" , - констатував Олег Назаренко.

За його прогнозами, якщо уряд підтримуватиме розвиток електротранспорту, то можлива поява недорогих китайських брендів. А також електрофікованих моделей відомих виробників, поки що не представлених в Україні – Honda, Renault та ін.

Як у всьому світі, так і в Україні у 2022 році очікується відновлення автомобільної галузі, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу Covid-19, заявив Станіслав Бучацький.

За його словами, якщо в Україні не виявляться форс-мажорні обставини – вторгнення військ РФ, падіння гривні та інші негативні фактори – то очікується зростання продажів нових автомобілів у межах 20%, до 120 тис. за рік.

Глава ІІАР зазначив, що на продажі нових автомобілів однозначно позитивно впливатиме розвиток нових програм фінансування. В Україні продажі в лізинг або кредит становлять 15-20% від загального обсягу нових машин, тоді як у Європі цей показник сягає 40-45%.